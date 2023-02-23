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Mahalle ikiye ayrıldı: En büyük yatay yer değiştirme Ekinözü'nde tespit edildi

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi fay hattı nedeniyle ikiye bölündü. Mahallede 2 metre eninde ve 1 metre derinliğinde yarık oluşurken kayalar depremin etkisiyle yola yuvarlandı. Ekinözü ilçesinde ise 4,7 metre ile en büyük yatay yer değiştirme tespit edildi.

04:00 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çiğli Mahallesi’ndeki derin yarık, havadan böyle görüntülendi.

Çiğli Mahallesi’ndeki derin yarık, havadan böyle görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından oluşan yarık nedeniyle Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Çiğli Mahallesi ikiye bölündü. Mahalleden geçen fay hattı üzerindeki alanda dev yarıklar oluştu. Yaklaşık 2 metre eninde, 500 metre uzunluğunda ve 1 metre derinliğindeki yarığın mahalle ve tarlaları ikiye böldüğü görüldü. İlçeye bağlı Kocalar Mahallesi'ne giden kara yolunda da çatlaklar oluştu, kayalar depremin etkisiyle yola yuvarlandı. Çiğli Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ünlügedik, “Yerimizi, yurdumuzu terk etmeyiz. Bu evleri yıkacak, Allah'ın izniyle yerlerine depreme dayanıklı yenilerini yapacağız” dedi.

İşte 4,7 metre kayan Ekinözü

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en büyük yer değiştirme Ekinözü’nde gerçekleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ön raporuna göre, her iki deprem sonrasında 4,7 metre ile en büyük yatay yer değiştirmenin tespit edildiği Ekinözü’nde çekilen fotoğraf ve görüntüler, afetin şiddetini gözler önüne seriyor.

4,7 metrelik kayma sonucu Ekinözü’nde parke taşlarının kağıt gibi kalktığı görüldü.

ASFALT PARÇALANDI

Depremler, ilçeye bağlı bazı mahallelerde hasara neden oldu. İlçe merkezine yakın konumdaki Aşağı İçme Mahallesi’nde bulunan iş yerleri, oteller ve hamam çöktü. Fay kırığı nedeniyle dağdan kopan büyük kaya parçaları yola düştü. Asfaltın parçalandığı bölgenin Kırkgöz mevkiinde ise dere kenarında asfalt yol metrelerce kabardı. Dere yatağının da deprem nedeniyle kabardığı bölgede ağaçlar kökünden yükseldi. Etraftaki iş yerleri ve elektrik trafoları yıkıldı.

Ekinözü’nde asfalt yarıldı, kayalar yola düştü.

DAĞ YARILDI

İlçe genelinde 107 ev yıkıldı. Yapılan ön incelemede evlerin yüzde 70’inde ağır hasar tespit edildi. İlçe sakinlerinden Hüseyin Şimşek, deprem gecesi büyük bir uğultuyla uyandıklarını anlattı: “Depremden sonra yaşadıklarımızı bir Allah, bir de biz biliyoruz. İki depreme de evde yakalandım. Çok korktuk. Büyük bir afet yaşadık burada. Burası düz bir yoldu, depremle birlikte yol yaklaşık 3 metre havaya kalktı. Dağda yarıklar oluşmuş. Yol parçalanmış, kırıklar oluşmuş, deprem büyük bir hasar oluşturmuş. Burası çok kötü bir hale geldi.”


#Deprem
#Kahramanmaraş
#Dulkadiroğlu
#Fay Hattı
1 saat önce
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Mahalle ikiye ayrıldı: En büyük yatay yer değiştirme Ekinözü'nde tespit edildi
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