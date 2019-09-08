Gündem Mahrem yapı 2000de başladı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Mahrem yapı 2000’de başladı

15 Temmuz’dan sonra ihraç edilip FETÖ itirafçısı olan eski Gemlik Kaymakamı Cahit Işık’ın verdiği bilgiler, mahrem yapının temellerinin 2000’li yıllarda atıldığını ortaya koydu. Kaymakamlığa başladığı 1990’lı yıllarda kendi örgüt toplantılarına hakim-savcıların da katıldığını anlatan Işık, 2000’li yıllarda bu durumun değiştiğini söyledi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Cahit Işık
Cahit Işık

FETÖ itirafçısı eski Gemlik Kaymakamı Cahit Işık’ın itiraflarındaki ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Işık, 1990’lı yıllarda kaymakamlık görevine başladığında örgüt toplantılarına kaymakamların yanı sıra hakim ve savcıların da katıldığını anlattı. Daha sonra bu durumun değiştiğini ve örgüt toplantılarının sadece kaymakamlarla yapıldığını belirten Işık, “2000’li yıllarda bu yapıya ait hiçbir hakim-savcıyla görüşülmezdi. Birbirimizi bilmezdik. Esnaf ve diğer örgüt mensuplarını da bilmezdik, onlar da bizi bilmezdi” dedi.

YARGITAY ÜYESİ EV ABİSİYMİŞ

FETÖ itirafçısı Işık, eski Yargıtay üyesi Süleyman Köksal ile eski Danıştay üyesi Kasım Davas’ı da fotoğraflarından teşhis etti. Köksal’ın üniversite döneminde İstanbul Bağcılar’da Camlıkahve olarak adlandırılan semtte kaldığı örgüt evinin abisi olduğunu belirten Işık’ın ifadelerinde firari FETÖ’cü Osman Özsoy’la ilgili bölüm de yer aldı. 15 Temmuz’dan önce “Ben profesör olacağıma keşke bir albay olsaymışım, mesela bu sürece daha fazla katkım olurdu” dediği ortaya çıkan Özsoy’un, Işık ve Köksal’ın ev abiliği yaptığı örgüt evinde 2 yıl kendileriyle birlikte kaldığı öğrenildi.

KASIM DAVAS TRABZON İMAMI

  • Işık’ın, eski Danıştay üyesi Kasım Davas’la ilgili beyanları da dikkat çekti. İngiltere’deki eğitimden sonra Trabzon Çaykara Kaymakam Vekili olarak göreve başlayan Işık, o dönem kendileriyle ayda bir toplantı gerçekleştiren Davas’ın Trabzon’daki FETÖ’cü hakim, savcı ve kaymakamların imamı olduğunu belirtti. İngiltere’de olduğu dönem Fetullah Gülen’in katıldığı toplantıya götürüldüğünü anlatan Işık, bu toplantıya eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır, eski Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Musa Uslan ile bir dönem İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Mustafa Yardımcı’nın da katıldığını ifade etti.

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