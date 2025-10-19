Yeni Şafak
21:3319/10/2025, Pazar
G: 20/10/2025, Pazartesi
IHA
Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Malatya-Adıyaman karayolu üzerindeki Erkenek Tüneli’nde meydana gelen ilk kazada, Adıyaman istikametine seyir halinde olan A.Ö. (31) idaresindeki 79 ABS 819 plakalı motosiklet, tünel içerisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak sürüklendi. Kazada sürücü yaralandı.


Doğanşehir ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında ise N.A. (51) idaresindeki 44 AFR 303 plakalı otomobil, kavşağa girmek istediği sırada Adıyaman istikametine seyreden Z.A. (46) yönetimindeki 34 BR 1938 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada N.A. (51) ve A.N.A. (14) yaralandı.


Yaralıların hastaneye kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

