Malatya Sultansuyu Barajı tam kapasiteyle yeniden hizmete girdi

Sultansuyu Barajı ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak.
Depremlerde zarar gören Malatya Sultansuyu Barajı, 465 milyon liralık güçlendirme yatırımıyla yeniden tam kapasite hizmete alındı. 116 bin dekar araziyi sulayan tesisin ekonomiye yıllık katkısı 2 milyar lirayı bulacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya Sultansuyu Barajı'nın, kapsamlı güçlendirme çalışmalarının ardından tam kapasiteyle yeniden hizmet vermeye başladığını belirtti.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya için 465 milyon liralık dev bir yatırımı daha tamamladıklarını kaydetti.
Yumaklı,
"116 bin dekar tarım arazisini sulayan bu tesis, ülke ekonomimize yıllık 2 milyar liralık katkı sağlamaya devam edecek. Malatya'mıza ve bölgemize, hayırlı olsun"
ifadelerini kullandı.
