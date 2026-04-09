Malatya Sultansuyu Barajı tam kapasiteyle yeniden hizmete girdi

9/04/2026, Perşembe
AA
Sultansuyu Barajı ekonomiye 2 milyar lira katkı sağlayacak.
Depremlerde zarar gören Malatya Sultansuyu Barajı, 465 milyon liralık güçlendirme yatırımıyla yeniden tam kapasite hizmete alındı. 116 bin dekar araziyi sulayan tesisin ekonomiye yıllık katkısı 2 milyar lirayı bulacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Malatya Sultansuyu Barajı'nın, kapsamlı güçlendirme çalışmalarının ardından tam kapasiteyle yeniden hizmet vermeye başladığını belirtti.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya için 465 milyon liralık dev bir yatırımı daha tamamladıklarını kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar gören Sultansuyu Barajı'nın, kapsamlı güçlendirme çalışmalarının ardından tam kapasiteyle yeniden hizmette olduğunu aktaran Yumaklı,
"116 bin dekar tarım arazisini sulayan bu tesis, ülke ekonomimize yıllık 2 milyar liralık katkı sağlamaya devam edecek. Malatya'mıza ve bölgemize, hayırlı olsun"
ifadelerini kullandı.

#Malatya Sultansuyu Barajı
#İbrahim Yumaklı
#deprem
