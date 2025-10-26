Malatya'da bir kişi hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya, yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 ABR 531 plakalı hafif ticari araç, Esentepe Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen Gaffar Karaman'a çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Karaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
#Malatya
#Doğanşehir
#kaza