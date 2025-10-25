Yeni Şafak
Çankırı’da zincirleme trafik kazası: Dokuz kişi yaralandı

Çankırı'da zincirleme trafik kazası: Dokuz kişi yaralandı

23:2025/10/2025, Cumartesi
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı-Yapraklı karayolunda 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazaya karışan araçlar birbirine çarparken, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çankırı’da 2 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı-Yapraklı karayolu Tuzlu Bağları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yapraklı istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 AEN 16 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 ACG 885 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çankırı yönüne ilerleyen 18 AB 109 plakalı otomobil de kaza yapan 06 AEN 16 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan A.K., E.G., A.K., N.E., F.E., G.K., G.Y., A.S. ve S.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Çankırı
#zincirleme kaza
#yaralı
