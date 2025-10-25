Çankırı’da zincirleme trafik kazası: Dokuz kişi yaralandı

Kaza, Çankırı-Yapraklı karayolu Tuzlu Bağları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yapraklı istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsü öğrenilemeyen 06 AEN 16 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 ACG 885 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çankırı yönüne ilerleyen 18 AB 109 plakalı otomobil de kaza yapan 06 AEN 16 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda bulunan A.K., E.G., A.K., N.E., F.E., G.K., G.Y., A.S. ve S.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.S.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.