Malatya'da depremzede öğretmenler konteynerlere yerleştiriliyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği illerden Malatya'da, evi hasarlı olan ve barınma sıkıntısı yaşayan öğretmenler konteynerlere yerleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir, 6 Şubat'taki depremlerin ardından ikinci hafta itibarıyla çadır kentlerde öğrencilere ulaştıklarını, 8 ve 12. sınıf öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları açtıklarını, okul öncesi için de çadırlar oluşturarak diğer illerden gelen öğretmenler nezaretinde psikososyal destek verdiklerini söyledi.
24 Nisan itibarıyla ildeki okulların yüzde 80'ini açtıklarını, 2 Mayıs'ta da Yeşilyurt, Battalgazi, Doğanşehir, Kuluncak ve Akçadağ gibi ilçelerde hasarsız okullarda eğitime başladıklarını anlatan Özdemir, öncesinde ise öğretmenlerin barınma sorununu çözmek üzere girişimde bulunduklarına işaret etti.
Ev sahibi olup evi ağır hasarlı olanlara AFAD tarafından konteyner tahsisi yapıldığını dile getiren Özdemir, Bakanlık olarak evi ağır hasarlı olup kiracı olan öğretmenlerden başlamak üzere bir çalışma gerçekleştirdiklerini, Valilik koordinesinde öğretmenleri konteyner kentlere yerleştirdiklerini söyledi.
Özdemir, depremin ilk ayının bitmesinin akabinde konteynerlerin kurulmaya başlandığını ve hazır olanlara yaklaşık 1000 öğretmen yerleştirildiğini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:
Böyle bir konaklama imkanı sunulmuş olması gerçekten bizi mutlu etti
Malet Geçici Konaklama Merkezi'ndeki konteynerlerde kalan öğretmenlerden Özge Yiğit, 6 Şubat depremlerine İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğrenim gören kızı ile birlikte yakalandıklarını ve kızı ile el ele tutuşarak depremin durmasını beklediklerini söyledi.
İngilizce öğretmeni Seher Yumrutepe de konteynere yerleştirildiklerinde bütün eşyaların hazır olduğunu, çok konforlu ve rahat bir ortamda olduklarını belirtti. Kendilerine böyle imkan sağlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ve yetkililere teşekkür eden Yumrutepe, şunları kaydetti: