Malatya'da depremzede öğretmenler konteynerlere yerleştiriliyor

"Bunun yanı sıra yine pansiyonlarımızda da bine yakın öğretmenimiz barınmakta. Konteyner talepleri olduğu ve konteynerler bittiği süre içerisinde Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda yine öğretmen arkadaşlarımıza da konteyner tahsisleri yapılmaya devam edilecek. Gönül isterdi ki nerede açıkta kalan bir öğretmenimiz varsa tüm hepsine bir anda konteyner tahsis edelim ama bu konteyner dağıtımı mevzuat gereği AFAD üzerinden yapılıyor. Sağ olsun Sayın Bakanımızın talimatları doğrultusunda ve Valimizin rehberliğinde de öğretmen arkadaşlara, elimizden geldiğince mağdur olan ne kadar öğretmen arkadaşımız varsa konteyner tahsisi yaptık. Konteyner şu an verilemeyen, halihazırda daha bekleyen öğretmen arkadaşlarımız için de geçici olarak pansiyonlara tercihte bulunmalarını sağladık. Şu an bize ulaşıp da açıkta kalan herhangi bir öğretmenimiz yok."