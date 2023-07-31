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Malatya’da inşaat iskelesi çöktü: Ölü ve yaralılar var

Malatya’da dış cephesinde tadilat yapılan 10 katlı bir apartmanda iskele çökmesi sonucu yaralanan 3 işçiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

10:38 . 31/07/2023 Pazartesi
IHA
Malatya’da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi ağır yaralandı

Malatya’da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi ağır yaralandı

Olay, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karaaslan Sokak’ta bulunan 10 katlı bir apartmanın dış cephesinde tadilat çalışması yapan M. E. Ş. ,A. A. ile Yunus Tam (23) bulunduğu iskele büyük bir gürültü ile çöktü.
Olayda 3 işçi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yunus Tam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.


#malatya
#inşaat
#iskele
#çökme
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