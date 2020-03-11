Gündem Malatyada tüm kapılar depremzedelere açıldı
MALATYA

Malatya’da tüm kapılar depremzedelere açıldı

Malatya’da düzenlenen ‘Afet Riski Azaltma ve Deprem İstişare Toplantısı’nda belediyelerde deprem ve diğer doğal afetler konusunda yapılan çalışmalar masaya yatırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, tüm sosyal tesislerin kapılarının vatandaşların kullanımına açıldığını ifade etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nun moderatörlük yaptığı ‘Afet Riski Azaltma ve Deprem İstişare Toplantısı’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve JICA Uzmanı Dr. Shoji Hasegawa da birer konuşma yaptılar.
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nun moderatörlük yaptığı ‘Afet Riski Azaltma ve Deprem İstişare Toplantısı’nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve JICA Uzmanı Dr. Shoji Hasegawa da birer konuşma yaptılar.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı ve Japonya Ulusal Afet Yönetim Kurumu (JICA) işbirliğinde belediyelerde deprem ve diğer doğal afetler konusunda yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla “Afet Riski Azaltma ve Deprem İstişare Toplantısı” düzenledi.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nun katıldığı programa Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, görüşlerini ve çalışmalarını aktardı.

ENKAZDAN KURTARMA 2 SAATTE TAMAMLANDI

Türkiye’nin hareketli fay hatları üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Başkan Gürkan, “24 Ocak’ta Malatya’yı etkileyen Elazığ merkezli depremi çok iyi yönettik. Esasında karla mücadele için her ilçemize ve ilçelerimizin belirli yerlerine iş makinelerimiz hazır kıta bekliyordu. Büyükşehir Belediyesi olarak deprem sonrası Sayın Valimizle, İlçe Kaymakamlarımızla, Belediye Başkanlarımız ve muhtarlarımızla görüşerek görevli personellerimizi hemen depremin yaşandığı bölgelere yönlendirerek depreme anında müdahale edip can kayıplarının çok fazla olmaması için yoğun bir çaba harcadık. Saat 20.55’te 6,8 şiddetinde yüksek bir deprem yaşamışsanız ve saat gece 23.00’te de enkaz altında da hiçbir canlı bırakmamışsanız, bu oradaki organizasyonunda, kolektif çalışmanın en güzel örneğidir” diye konuştu.

‘DEVLETİN DESTEĞİNİ HİSSETTİK’

Depremin hemen ardından, Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm sosyal tesisler, market şubeleri, zabıta karakolları, otogarlar, semt konakları, spor salonları ve konferans salonlarının kapıları açılarak gece boyunca vatandaşların kullanımına sunulduğuna değinen Gürkan şöyle devam etti;

“Ayrıca deprem bölgelerinde 17 bin 623 vatandaşımıza çorba, yemek, çay ve su ikramı yaptık. Özellikle fazla yıkeımı olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerimize belediye otobüslerimizi yönlendirerek, oradaki vatandaşların şehir merkezinde sosyal konutlar ve otellere gelmelerini sağladık. Saat gece 01.00 gibi İçişleri, Sağlık ve Çevre Şehircilik bakanlarımız deprem bölgesine geldi. Depremin üzerinden 24 saat geçmeden Sayın Cumhurbaşkanımız Doğanyol ilçemize gelerek devletin gücünü ve ağırlığını orada hissettirdi.”

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