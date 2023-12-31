Malatya’da yeni ev heyecanı: Yeni Şafak deprem bölgesinde

6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne yaklaşırken afetzedeler için yapılan konutlar da hızla yükseliyor. Malatya ve ilçelerinde etaplar halinde yükselen konutların kaba inşaatı tamamlandı. Dış cephe işlemleri, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan konutların çevre düzenlemesi de yapılıyor. Ekipler konutların tamamlanması için canla başla çalışırken, konteyner kentleri de yeni ev heyecanı sardı. Yeni Şafak ekibi teslimat öncesi konteyner kentlerdeki heyecana ortak oldu.





SARSINTI KORKUSU

Konteyner kentte misafiri olduğumuz Bahar Arslan, “TOKİ konutlarının kurasını umutla bekliyoruz. Yeni hayata başlamanın heyecanı var olsa da eminim buradaki hayatı da özleyeceğiz” dedi.





KONTEYNER DOSTLUĞU

Konteynerde yeni arkadaşlıklar kurduğu için mutlu olan Eslem Arslan ise, çocuklar için yapılan etkinliklerin çok güzel olduğunu söyledi. Kuradan umutlu olduğunu ifade eden Nafize Çatkı, hala deprem korkusundan uyuyamadığını ifade etti.





ARKADAŞLIĞIMIZI BİNAYA TAŞIYACAĞIZ

Cemile Güreş ise “Birbirimize anlattığımız deprem anılarımız bitmiyor, sürekli yeni sarsıntı oluyor. Birlikte kahvaltılar yapıyoruz. Burada insanların birbirine anlayışı, tahammülü arttı. Yeni bir eve taşınacak olmanın heyecanı var. Çocuklar için de iyi olacak. Evde ders çalışacakları ayrı bir alan olmadığı için motive olamıyorlar. Umarım buradaki arkadaşlarla aynı binayı paylaşırız” şeklinde konuştu.





ÇARŞILAR TİCARETİ CANLANDIRIYOR

Malatyalı esnaf konteyner çarşılarda ticari hayatı canlı tutmaya çalışıyor. Malatya ticaretinin kalbi olan Kuyumcular Çarşısı, Kayısı Pazarı, Bakırcılar Çarşısı ve Şire Pazarı’nda çalışmalar sürüyor. Esnafa göre bu çarşıların yeniden faaliyete başlaması Malatya’nın felaketi üzerinden atmasında büyük rol oynayacak.





BİNLERCE KİŞİ VE TEK HEDEF

Malatya’da Gelincik Tepe, Çamurlu ve İkizce’de toplam 80 bin 44 konut inşa edilecek. Şu anda 802 konut teslime hazır. Şubat ayı sonuna kadar ise 5 bin 227 konut daha teslime hazır hale getirilecek. İnşa faaliyetlerine temellerin atıldığı ilk günden beri ara vermeden çalışan ekipler şantiye alanındaki konteynerlerde kalıyor. Şantiye alanlarında farklı illerden birçok kişi çalışıyor. Oldukça büyük bir alanda yürütülen inşa faaliyetinde rol oynayan her bir çalışan büyük projeleri bırakıp deprem konutlarında görev almak isteyen kişiler. Hepsinin tek amacı afetzedeleri bir an önce evlerine yerleştirmek.





MART SONUNA KADAR 5 BiN 227 KONUT TESLiM

AFAD Malatya İl Müdürü Mustafa Türker, “Şu ana kadar 14 bin 636 çok katlı afetkonutunun ihalesi yapıldı. Kırsalda ise 7 bin 550 köy evinin inşasına başlandı. Ocak ayında 4 bin 225 çok katlı konutun kurası çekilerek teslim edilmesi planlanıyor” dedi. Mart sonuna kadar Malatya genelinde 5 bin 227 çok katlı afet konutunun depremzedelere teslim

edilmesi bekleniyor.



