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Malatya’nın değerini Arslantepe yükseltecek

Arslantepe Höyüğü’nün Dünya Kültür Miras Listesine alınması için tavsiyede bulunmak ve 2020 yılındaki UNESCO değerlendirmesine rapor hazırlamak için Malatya’ya gelen uzman heyet incelemelerini tamamladı. Battalgazi Belediye Başkanı Güder, Malatya’nın marka değerini yükseltmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arslantepe Höyüğü
Arslantepe Höyüğü

Battalgazi Belediyesi tarafından 2016 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapmış olduğu protokol doğrultusunda hazırlanıp UNESCO’ya teslim edilen ve tarihi dip derinliği M.Ö 5 binli yıllara dayanan Arslantepe’nin Dünya Kültür Miras Listesine girmesinde sona yaklaşıldı. 2020 yılındaki UNESCO değerlendirmesine rapor hazırlamak için Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) adına Portekiz’den Malatya’ya gelen Uzman Mariana Correia ve beraberindeki heyet, bölgede incelemelerde bulundu.

Heyetin, 2020 yılının Haziran ayında toplanacak olan Dünya Miras Komitesi’ne sunacağı tavsiye raporu doğrultusunda Arslantepe Höyüğü’nün, UNESCO Dünya Kültür Miras listesine alınıp alınmayacağı karara bağlanacak. Raporlama çalışmaları kapsamında Mariana Correia’ya ICOMOS Milli Komite temsilcisi Aslı Özyar Mizrahi, ICOMOS Türkiye Uzmanı Zeynep Eres Özdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ile yetkililer eşlik etti.

Mariana Correia, sergilenen misafirperverlikten dolayı oldukça memnun ayrıldı.

BAŞKAN GÜDER’DEN YAKIN MARKAJ

Heyet ile yakından ilgilenen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Arslantepe’nin tarihi dip derinliğinin ve dünyada bilinirliğinin artması ve Malatya’nın marka değerinin yükseltilmesi adına önemli bir çalışma yapıldığının altını çizdi. Özellikle Eskimalatya Bölgesindeki Silahtar Mustafapaşa Kervansarayı ve Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta yapılan çalışmaları oldukça beğendiklerini söyleyen heyet, Battalgazi Eskimalatya ev tipolojisini ve yerel dokusunu ve ev tipolojisini önemli bulduklarını dile getirdiler. Heyet, incelemelerinde Arslantepe’yi sahiplenerek UNESCO sürecinde yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

Heyetin incelemesi 4 gün sürdü

  • Heyet, Malatya gezileri kapsamında; Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir ve Battalgazi Belediyesine ziyarette bulunurken, alan incelemesi yapmak üzere Arslantepe Açık Hava Müzesi’ni gezdi. Arslantepe Kazı evi ve Kazı Evi Depolarında incelemelerde bulunan heyet, çalışmalarına Malatya Müzesi ile devam etti. Ziyaret çerçevesinde kentte yapılması planlanan yeni müze çalışmaları ile ilgili bilgiler alan ICOMOS uzmanı Mariana Correia, sergilenen misafirperverlikten dolayı oldukça memnun kaldıklarını dile getirdi. 4 gün boyunca Arslantepe Höyüğünde incelemelerde bulunan Uzman Mariana Correia, değerlendirmelerini tamamlayarak raporlarını sunmak için kentten ayrıldı.

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