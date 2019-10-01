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ANKARA

Neşet Ertaş bu ülkenin tapusudur

Bozkırın tezenesi, Türk halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 7. yılında düzenlenen programla anıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kültürümüzün bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan ölümsüz değerlerimiz bu ülkenin tapusudur” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Neşet Ertaş'ın vefatının 7. yılında Keçirören Belediyesi'nde düzenlenen anma prograımı
Neşet Ertaş'ın vefatının 7. yılında Keçirören Belediyesi'nde düzenlenen anma prograımı

Türk halk ozanı Neşet Ertaş vefatının 7. Yılında, Keçiören Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kırşehirliler Derneği (Kır-der) ve Kırşehirliler Dernekler Federasyonu iş birliği ile düzenlenen programla anıldı. Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’nde Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, Yozgat Valisi Kadir Çakır, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve davetliler katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Aşık Veysel, Abdal Musa, Pir Sultan, Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli ve daha birçok büyük değerimiz var. Kültürümüzün bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan ölümsüz değerlerimiz bu ülkenin tapusudur” dedi.

‘KIRŞEHİR’İN YETİŞTİRDİĞİ EN BÜYÜK DEĞER’

Yozgat Valisi Kadir Çakır da Neşet Ertaş’ın Kırşehir’in yetiştirdiği büyük bir değer olduğunu vurgulayarak Neşet Ertaş’ın türkülerinin aslına sadık kalarak okunması ricasında bulundu.

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Ankara, Çankırı, Çorum, Yozgat, Kırşehir’in yaşadığı Keçiören’in Anadolu’nun küçük bir minyatürü olduğunu belirtti.

EMEL TAŞÇIOĞLU’NDAN NEŞET ERTAŞ TÜRKÜLERİ

TRT Türk Halk Müziği Sanatçısı Emel Taşçıoğlu’nun Neşet Ertaş türküleri söylediği gecede izleyenler zaman zaman oynayarak sanatçıya eşlik ederken, zaman zaman da duygu dolu anlar yaşadılar. Kesik Çayır Biçilir mi türküsü ile programını sonlandıran Taşçıoğlu’na Başkan Altınok çiçek takdim etti.

Kırşehir’in gelini Lale Şahin’in Neşet Ertaş’ın portresini Başkan Altınok’a hediye ettiği gecede Neşet Ertaş’ın hayatını anlatan mini belgeselin ardından Kırşehir Ustalar ve Müzik Topluluğu sahne aldı.

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