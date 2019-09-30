Hayat Okumanın sonu yok
KÜLTÜR SANAT

Okumanın sonu yok

Deneme, roman ve Tanpınar üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan yazar Alberto Manguel, söyleşi ve imza günü için İstanbul’daydı… Yapı Kredi Kültür Sanat’ta “Kelimeleri okumak, imgeleri okumak” etkinliğine katılan yazar, “Okumak sonu olan bir şey değildir. Her zaman yeniden okuyabilirsiniz. Metin değişir çünkü okur değişir. Girdiğiniz bir nehrin hiçbir zaman aynı olmaması gibi” dedi.

Seray Şahinler Demir Yeni Şafak
Alberto Manguel
Alberto Manguel

Türkiye’de sıkı bir okur kitlesi bulunan “Yabancı Bir Ülkeden Haber Geldi”, “Borges’in Evinde”, “Okumalar Okuması” gibi kitaplarıyla ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan Arjantinli yazar Alberto Manguel İstanbul’daydı… Yapı Kredi Yayınları’nda düzenlenen etkinlikte yazar sevilen kitaplarını imzaladı. Kitabevinde düzenlenen etkinlikte uzun kuyruklar oluştu. Manguel imzanın ardından Loca’da düzenlenen “Kelimeleri okumak, imgeleri okumak” başlıklı söyleşiye katıldı.

Alberto Manguel'n imza günü

KELİMELER TEK BAŞINA YETMEZ

Güven Turan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Manguel “Bizler okuyan hayvanlarız, dünyadaki imgeleri, resimleri, heykelleri okuruz” dedi. Kelimlerin başlı başına bir şey ifade etmediğini ve yeniden okumanın kelimelerden öteye geçmek anlamına geleceğini belirten yazar, “Akıntısı olan bir nehirde damlaları göremezsiniz. Okuduğunuz herhangi bir şey de parçacıklardan oluşur.

Kendi deneyiminizden yola çıkarak hafızayla deneyimlersiniz. Yazar ise son kelimesini yazdığı zaman ölmüştür. Artık o eseri okuyan ona bir yaşam kazandırır. Okumak sonu olan bir şey değildir. Her zaman yeniden okuyabilirsiniz. Metin değişir çünkü okur değişir. Girdiğiniz bir nehrin hiçbir zaman aynı olmaması gibi” diye konuştu.

KURGU BİZE EMPATİYİ ÖĞRETİYOR

Manguel söyleşide 1980’lerden bugüne edebiyat anlayışındaki süreci de anlattı. Deneme ve araştırmalarının yanında birçok romana imza atan yazar kurgu aracılığıyla karakterlerle empati kurmayı öğrendiğimizi dile getirdi. Manguel, “Bir kişiyi okumak çok zor. Çünkü önyargılarımız her zaman vardır. Size bakıp sizden hoşlanmayabilirim ama sizinle ilgili bir öykü okursam nefret etmeyip durumunuzu öğrenmeye çalışırım. Madam Bovary’nin bir maceracı yanını olduğunu yalnızca romanı okudukça anlayabilirim” dedi.

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Yeni kitapta Hacivat-Karagöz var

  • Yapı Kredi Yayınları’nda gerçekleşen imza gününde Türk okurların ilgisi yoğundu. Saat 17.00’de başlayan imza günü uzun kuyruklara sahne oldu. Manguel okurları sevdikleri kitapları yazara imzalatıp hatıra fotoğrafları çektirdi. Deneme, araştırma ve kurgu kitaplarıyla tanıdığımız Alberto Manguel, söyleşide yeni kitabı “Muhteşem Canavarlar” hakkında bilgi verdi. Yazar son romanında Türk karaktere de yer verdiğini “Hacivat” ve “Karagöz”ün hikayede yer aldığını söyledi. Şu sıralar Türkçeye çevirilen “Muhteşem Canavarlar” Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanacak. Manguel’in Türkçede “Merak”, “Gezgin, Kule ve Kitapkurdu”, “Yabancı Bir Ülkeden Haber Geldi”, “Borges’in Evinde”, “Dönüş” adlı kitapları da bulunuyor.

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