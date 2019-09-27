Ünlü düşünür ve yazar Alev Alatlı Başakşehir’de

Başakşehir Belediyesi, Türk edebiyatına ve gelişmesine yaptığı önemli katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen ünlü yazar Alev Alatlı’yı Başakşehir’de konuk ediyor.
Kitaplarını imzalayacak
- İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği gerçekleştirilecek programda Alatlı, son kitapları “Fesüphanallah” ve “Hafazanallah” ile ilgili bir konuşma yapacak ve kitaplarını okurları için imzalayacak.
30 Eylül pazartesi günü saat 15.00’te Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezinde gerçekleşecek programda İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “İstanbul’u Okuyorum” projesinin tanıtımı da yapılacak.