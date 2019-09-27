Ünlü düşünür ve yazar Alev Alatlı Başakşehir’de Ünlü düşünür ve yazar Alev Alatlı Başakşehir’de Başakşehir Belediyesi, Türk edebiyatına ve gelişmesine yaptığı önemli katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen ünlü yazar Alev Alatlı’yı Başakşehir’de konuk ediyor. Programda Alatlı, son iki kitabı Fesüphanallah ve Hafazanallah ile ilgili konuşma yapıp, kitaplarını okurları için imzalayacak.

Haber Merkezi 27 Eylül 2019, 19:19 Son Güncelleme: 27 Eylül 2019, 19:35 Yeni Şafak