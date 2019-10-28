Maltepe’de çöp dağları CHP’li Ali Kılıç’ın belediye başkanlığını yaptığı Maltepe’de ikinci kez çöp krizi çıktı. Belediye bünyesinde çalışan DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube Yöneticisi Alkan Okuducu, 6 Ekim’de işten çıkartıldı. Taşeron şirket MATAŞ A.Ş.’de çalışan 3 personel de Okuducu’ya destek verdiği gerekçesiyle işten atıldı.

Fatih Özer 28 Ekim 2019, 04:00 Yeni Şafak