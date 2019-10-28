Gündem Maltepede çöp dağları
İSTANBUL

Maltepe’de çöp dağları

CHP’li Ali Kılıç’ın belediye başkanlığını yaptığı Maltepe’de ikinci kez çöp krizi çıktı. Belediye bünyesinde çalışan DİSK Genel-İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube Yöneticisi Alkan Okuducu, 6 Ekim’de işten çıkartıldı. Taşeron şirket MATAŞ A.Ş.’de çalışan 3 personel de Okuducu’ya destek verdiği gerekçesiyle işten atıldı.

Fatih Özer Yeni Şafak
Maltepe sokaklarında son durum
Maltepe sokaklarında son durum

İşçi çıkarmalarına karşı MATAŞ A.Ş. bünyesindeki yüzlerce taşeron işçi grev kararı aldı. Grevin 3’üncü gününde ise Maltepe’de çöp dağları oluştu. Belediyenin, işçileri greve devam etmeleri halinde işten çıkarmakla tehdit ettiği öğrenildi.

  • Ali Kılıç
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  • Maltepe sokaklarında son durum

ÇÖP ATACAK KONTEYNER KALMADI

  • Maltepe sokaklarında son durum
  • Temizlik işçilerinin 3 ay içerisindeki ikinci kez grev kararı aldığını belirten AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikçi, “Geçtiğimiz Temmuz ayında 800 taşeron işçi CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın seçim öncesi kendilerine vermiş olduğu zam taahhüdünü yerine getirmediği için grev başlatmıştı. 24 saatlik grevde ilçe çöp yığınlarına teslim oldu. Aradan geçen 3 aylık süre içerisinde işçilerin haklarına yönelik hiçbir adım atılmadı. Bu da yetmezmiş gibi çok sayıda taşeron işçi işten çıkartıldı. Bunun üzerine yeni bir grev kararı alındı. 3 gündür devam eden grevde ilçe sakinleri çöp atacakları konteyner bulamadı. Yaşanan skandalı gizlemek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi araçları ana arterlerde çöpleri toplamaya kalktı, ancak yeterli olmadı” dedi. Grevdeki işçilerin grevini kırmak için farklı birimlerde çalışan personelin temizlik bölümüne kaydırıldığı bu kez de diğer bölümlerde aksamaların yaşandığı öğrenildi.

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