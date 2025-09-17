Yeni Şafak
Manipülasyona geçit yok

Manipülasyona geçit yok

Burak Doğan
04:0017/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.
Gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Borsa İstanbul’da bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları tespit edilen Investco Holding'in 14 yetkilisi gözaltına alındı. Şüphelilerin "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı iddia ediliyor.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları tespit edilen Investco Holding'in 14 yetkilisi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine soruşturma başlatıldı. Başsavcılık 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Gözaltına alınan isimler ise şöyle: Yatırım Uzmanı Işık Ökte, Nihat Özçelik, Mesut Çilingir, Zeynep Boztepe, Levent İbrahim Papaker, Mustafa Ünal, Reha Çırak, Mustafa Arslan, Cem Özçelik, Kurthan Atmaca, Mustafa Necip Uludağ, Ömer Özbay, Muvaffak İhsan Usel, Adem Ceylan.


BORSADA PARA AKLAMA İDDİASI

Şüphelilerin "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı iddia ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Investco Holding yetkilisi 14 şüpheli, Vatan Emniyet'e götürüldü.


MASAK RAPORU VAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, "Dosya kapsamında MASAK ve SPK'nın suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.


