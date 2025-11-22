Yeni Şafak
Manisa'da elektrik akımına kapılan vinç operatörü hayatını kaybetti

Manisa'da elektrik akımına kapılan vinç operatörü hayatını kaybetti

21:1722/11/2025, Cumartesi
AA
Cenaze, savcının incelemesi sonrası otopsi için Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cenaze, savcının incelemesi sonrası otopsi için Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde inşaatta çalışırken yüksek gerilim hattına temas eden vinçle birlikte akıma kapılan operatör Alperen Sarp hayatını kaybetti.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde inşaatta çalışırken yüksek gerilim hattındaki akıma kapılan vinç operatörü yaşamını yitirdi.

İstasyon Mahallesi'ndeki bir şantiyede vinçle demir taşıyan Alperen Sarp (28), malzemelerin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, operatör Sarp'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, savcının incelemesi sonrası otopsi için Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


