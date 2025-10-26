Manisa’da kaçak alkol operasyonu

Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheliler Ş.T. (52) ve A.A. (34)’nin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 440 litre etil alkol ele geçirilirken, şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.