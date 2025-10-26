Yeni Şafak
Manisa'da kaçak alkol operasyonu

Manisa’da kaçak alkol operasyonu

26/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
IHA
Ele geçirilen kaçak alkoller.
Ele geçirilen kaçak alkoller.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akhisar KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından alkollü içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 440 litre etil alkol ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheliler Ş.T. (52) ve A.A. (34)’nin kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 440 litre etil alkol ele geçirilirken, şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.


Gözaltına alınan iki şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

