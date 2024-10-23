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Manisa'da maden ocağında göçük: 1 ölü 1 yaralı

Manisa'da maden ocağında göçük: 1 ölü 1 yaralı

14:2223/10/2024, Çarşamba
DHA
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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte Adem Balta (35) hayatını kaybetti. 1 işçi de hafif şekilde yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde, maden ocağında tavan çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.


Olay, dün saat 04.30 sıralarında Soma ilçesi Eynez Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana geldi. Ocağın P2 panosu 260'ıncı metrede tahkimat değişimi tarama sırasında çökme oldu.


Bir ölü, 1 yaralı

Göçükte Adem Balta ve A.O.K. (26) yaralandı. Yaralılar, Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Adem Balta, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. A.O.K. ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.




#Manisa
#Soma
#Maden ocağı

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