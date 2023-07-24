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Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgar nedeniyle alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

15:49 . 24/07/2023 الإثنين
DHA
Bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgeye ekipler sevk edildi.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Saruhanlı'nın kırsal Hatıplar Mahallesi’ndeki ormanda saat 13.30 sıralarında yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 39 arazöz, 6 uçak, 5 helikopter, 4 su tankeri, 3 dozer, çok sayıda orman işçisi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşanırken, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.






 



#Manisa
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