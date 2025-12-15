Marakeş’te gençlerden demokrasi barış ve gelecek için birlik mesajı

“Gençleri çeşitliliği kucaklamaya, kültürlerarası diyaloğa katılmaya ve karşılıklı anlayış geliştirmeye teşvik etmektedir. Kültürlerini tanıtmak, iletişim becerilerini geliştirmek ve uluslararası ortamlarda özgüven kazanmak için yollar açmaktadır. En önemlisi, barışçıl ve müreffeh bir gelecek hayalini paylaşan genç liderleri bir araya getirmektedir. ICYF olarak, programın tam uygulanmasını desteklemekten büyük gurur duyduk. Misyonumuz, gençlerin katılımını ve görünürlüğünü artırmak, üye devletler arasında gençlik dayanışmasını güçlendirmek ve onların bilgi ve bağlantılarla donatılmasını sağlamaktır. Güçlü gençlik; adalet, onur ve umut temelli toplumların inşasında kilit rol oynamaktadır. ICYF olarak, İİT bölgesinde gençliğin gelişimini desteklemeye yönelik kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz. Üye devletler ve paydaşlarla birlikte gençlerin sesini yükseltmek, yeni fırsatlar oluşturmak ve güçlendirmeyi teşvik eden politikaları desteklemek için çalışmayı sürdüreceğiz.”