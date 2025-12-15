Marakeş’te gençlerden demokrasi barış ve gelecek için birlik mesajı

Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) işbirliğiyle düzenlenen Marakeş-2025 İslam Dünyası Gençlik Başkenti kapanış etkinlikleri kapsamında gençler bir araya gelerek demokrasi, barış ve güvenlik başlıkları altında ortak geleceği şekillendirme kararlılıklarını vurguladı.
Fas’ın tarihi kenti Marakeş’in ICYF tarafından 2025 İslam Dünyası Gençlik Başkenti ilan edilmesi dolayısıyla, Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen program, görkemli bir gala gecesiyle sona erdi.“Marakeş-2025 İslam Dünyası Gençlik Başkenti” kapanış etkinlikleri kapsamında yaklaşık 35 ülkeden bir araya gelen gençler, dört gün boyunca İslam, Arap ve Afrika ülkelerinde demokrasi, barış ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu. Birçok ülkeden üst düzey katılımın sağlandığı programda, gençlerin karar alma süreçlerine katılımı ile güvenlik, demokrasi ve istikrarın korunmasındaki rolleri değerlendirildi.
“Gençliğin aşırılığın önlenmesi ve barış kültürünün geliştirilmesindeki rolü” temalı oturumda, Müslüman gençlerin kendi ülkelerinde demokrasiyi güçlendirme ve ulusal güvenliği sağlama konusunda üstlenebilecekleri sorumlulukların önemi vurgulandı.“Sürdürülebilir barış için gençlik ortaklıkları ve ittifakları” başlıklı bir diğer oturumda ise, uluslararası iş birliğini etkinleştirmenin yanı sıra, barış, güvenlik ve demokrasi alanlarındaki ulusal ve bölgesel girişimler arasındaki koordinasyonun artırılmasına yönelik yollar tartışıldı.
İslam İşbirliği Teşkilatı’na üye ülkelerden gelen gençler, ulusal ve bölgesel farklılıkları bir kenara bırakarak geleceği inşa etmeye odaklanmaları gerektiğini ifade etti. Bu doğrultuda, sosyal medyanın sunduğu imkânların uluslararası ortaklık ve ittifakların kurulmasında etkin şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çektiler.
Dört gün süren program, Grand Mogador Agdal’da düzenlenen görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi. Törene; ICYF Başkanı Taha Ayhan, Türkiye’nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç, İİT Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yousef Aldobeay ve Fas Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı bünyesindeki “Marakeş, İİT Gençlik Başkenti 2025” Etkinlikleri Direktörü Dr. Mohamed Ouziane’in de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey isim katıldı.
Ayhan: “Aklımız ve kalbimiz Filistin’de”
Programın özünün birlik ve iş birliği olduğuna dikkat çeken Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
İİT Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Yousef Aldobeay ise törende yaptığı konuşmada, başta ICYF olmak üzere gençlik alanında emek veren tüm kurumlara teşekkür ettiklerini belirterek, gençlerin demokrasi, güvenlik ve barışa katkı sağlamalarına destek vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.Marakeş 2025 İslam Dünyası Gençlik Başkenti Etkinlikleri Direktörü Dr. Mohamed Ouziane de program kapsamında Müslüman gençlerin ufkunu açan önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti. Etkinliklerde, İslam dünyasındaki gençler arasında iletişim ve diyalog imkânlarının artırıldığını ve programın, barış ve dayanışma temelindeki insani değerlerin bir platformu haline geldiğini söyledi.