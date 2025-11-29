Fas ile ticaretimiz katlanarak artıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ev sahipliğinde İstanbul’da dün ‘Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu’ yapıldı. Burada konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisini 22 yıldan bu yana titiz bir şekilde uyguluyoruz” dedi. Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle toplam ticaretinin 2003'te 5,5 milyar dolar iken 2024 sonunda 37 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Bolat, “Türkiye'nin Fas ile akdettiği serbest ticaret anlaşmasından bu yana da geçen 18-19 yılda Fas'ın Türkiye'ye ihracatında 9 kat, Türkiye'nin de Fas'a ihracatında 8 kat bir artış gerçekleşti” diye konuştu.

STA İLE EKONOMİK İLİŞKİLER HIZLANDI

Etkinliğin Türkiye ve Fas'ın ekonomik ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olacağını ifade eden Bolat, özel sektörü bir araya getirerek bu forumu düzenlediklerini kaydetti. Bolat, ocak ayı sonlarında Türkiye'den resmi, özel ve güçlü bir heyetle Fas'a ziyaret gerçekleştireceklerini söyledi. Bolat, iki ülkenin devlet liderlerinin yakın, sıkı çalışmaları ve güçlü liderlikleriyle son 20 yılda büyük bir ilerleme sağladığına işaret ederek, Türkiye-Fas Serbest Ticaret Anlaşması'ndan sonra ekonomik ilişkilerin hızlandığını belirtti.

GEÇEN YIL 5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET YAPTIK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl itibarıyla iki ülke arasında 5 milyar dolar civarında bir dış ticaretin gerçekleştiğini anımsatarak, bu dış ticaretin dengeli olması, kazan kazan temelinde olmasını istediklerini söyledi. Bolat, Türkiye'nin Fas'taki yatırımlarının ağırlıklı olarak otomotiv perakende temizlik ürünleri, tekstil, madencilik, lojistik gibi sektörlerde yoğunlaştığına dikkati çekerek, “Bugüne kadar Afrika'da 100 milyar dolarlık 2 binden fazla projeleri başarıyla tamamlamış müteahhitlerimiz Fas'ta da 4,2 milyar dolarlık 113 adet inşaat projelerini altyapı ve üst yapı olarak başarıyla tamamladılar” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ KAZAN-KAZAN STRATEJİSİ

Fas Krallığı Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Omar Hejira ise bu yıl iki ülke arasında yoğun ziyaret ve görüşme alışverişi yaşandığını belirterek, yapılan toplantıların iki ülke arasındaki ticari alışverişi artırmak, ticaret dengesini sağlamak ve kazan-kazan ilkesine göre ekonomik iş birliğini derinleştirmek için bir dizi pratik öneriyle sonuçlandığını vurguladı.

Fas’ta 4 milyar dolarlık iş üstlendik

DEİK Başkanı Nail Olpak ise iki ülke arasındaki ticaretin 5 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirterek, hedeflerinin hem ikili ticareti hem de yatırımları artırmak olduğunu ifade etti. Olpak, Türkiye tarafından Fas'ta gerçekleştirilen projelere değinerek, "Bugüne kadar, bendeki rakamlarla, 4 milyar doların üzerindeki altyapı projeleri Türk şirketleri ve Faslı ortakları tarafından gerçekleştirilmiş durumda" değerlendirmesinde bulundu.












