Dönüşen iki konuttan biri İstanbul'da

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar 2 milyon 252 bin ev ve iş yerinin yenilendiğini, yaklaşık 10 milyon kişinin güvenli yapılara taşındığını belirterek, “Türkiye’de yaptığımız her 2 dönüşümün 1’ini İstanbul’da gerçekleştiriyoruz” dedi. Kurum, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde sunum yaptı. 24 Ekim’de duyurulan “Ev Sahibi Türkiye – Yüzyılın Konut Projesi”ne rekor katılım olduğunu söyleyen Kurum, “81 ilimizde inşa edeceğimiz 500 bin sosyal konut için toplam 5 milyon 314 bin vatandaşımız müracaat etti. Bu, Cumhuriyet tarihinin en yüksek başvuru sayısı" diye konuştu. Kurum, projenin ilk kurasının 29 Aralık’ta çekileceğini, teslimlerin de Mart 2027’de başlayacağını ifade etti. Yüzyılın Konut Projesi’nin ülke ekonomisine 1,5 trilyon liralık ekonomik büyüklük kazandıracağını anlatan Kurum, "300 sektör harekete geçmiş olacak ve yüzbinlerce kişiye istihdam sağlanacak" açıklamasını yaptı.

12 BİN İŞ YERİ ESNAFA TESLİM EDİLDİ

Kurum, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından bölgede dünyanın en hızlı şehirleşme hamlelerinden birinin yürütüldüğünü aktardı. Bakan Kurum, “Afet sonrası 2 hafta önce Adıyaman’da 350 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim ettik. Yılsonuna kadar 453 binden çok daha fazlasını vatandaşlarımıza ulaştıracağız” dedi. Türkiye’nin yeniden inşa sürecini “200 bin işçi, mimar ve mühendis ordusuyla” yürüttüklerini vurgulayan Kurum, “Afetzede vatandaşlarımız yuvalarına 1 saat daha erken kavuşsun diye, saatte 23, günde 550 konut teslim eden bir ülkeyiz” ifadelerini kullandı. Kurum, bugüne kadar 12 bin iş yerinin esnafa teslim edildiğini, yıl sonuna kadar bu sayının 43 bine tamamlanacağını belirtti.

Bakan Murat Kurum, Türkiye genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

10 MİLYON KİŞİ GÜVENLİ YAPILARDA

Kurum, "Bugüne kadar 2 milyon 252 bin ev ve iş yeri yenilendi. Yaklaşık 10 milyon kişi güvenli yapılara taşındı. Türkiye’de yaptığımız her 2 dönüşümün 1’ini İstanbul’da gerçekleştiriyoruz” diyerek kentin yüksek deprem riski nedeniyle öncelikli konumda olduğuna dikkat çekti. İstanbul’da 924 bin bağımsız bölümün dönüştürüldüğüne değinen Kurum, 175 bin yeni bağımsız bölümün yapımının sürdüğünü kaydetti. Kurum, “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında dönüşüme alınan 78 bin konut ve iş yerinin hızla ilerlediğini bildirdi.

5 MİLYON VATANDAŞA TAPU MÜJDESİ

2B ile Hazine'ye ait tarım arazilerinin satışıyla, 1 milyon 176 bin hak sahibine tapu sevinci yaşatıldığını belirten Kurum, şunları kaydetti: “85 bin çiftçimize kullandıkları arazileri kiralayarak tarım ve hayvancılığımıza çok büyük bir katkı sağladık. Şimdi 2B arsalarımız için 5 milyon vatandaşımızın heyecanla beklediği, çok özel bir adım daha atıyoruz. 81 ilimizde, 2B alanlarının tamamının mülkiyet haklarını belirleyecek ve yıllardır bekleyen kardeşlerimize tapularını kazandıracağız.”

CHP'li vekilden deprem konutlarına övgü

Komisyonda söz alan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Bakan Kurum ve deprem konutları hakkında övgü dolu sözler söyledi. Erol, "Düşünün ki Türkiye'de 11 ilde deprem olmuş. On binlerce can kaybı var. Yüz binlerce bina enkaza dönüşmüş. Bunların hepsini planlamak çok kolay işler değil. Sizi ve bakanlık bürokrasisini kutluyorum. Deprem konutlarının bu kadar kısa sürede yapılması bir başarı hikayesi" dedi.







