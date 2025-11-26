Fas Kralı Orta Doğu barış sürecinin canlandırılması çabalarına katılacak

Yeni Şafak
00:3026/11/2025, Çarşamba
AA
Fas Kralı 6. Muhammed, CEIRPP Başkanı Coly Seck’e mesaj göndererek Orta Doğu barış sürecinin canlandırılmasına yönelik uluslararası çabalara ülkesinin katılmaya hazır olduğunu ifade etti. Kral 6. Muhammed ayrıca, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller nedeniyle endişe duyduğunu da aktardı.

Fas Kralı 6. Muhammed, Orta Doğu barış sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik uluslararası çabalara katılmaya hazır olduklarını belirtti.

Kral 6. Muhammed, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanılmasına İlişkin Komite (CEIRPP) Başkanı Coly Seck’e bir mesaj gönderdi.

Mesajında, Orta Doğu barış sürecinin yeniden canlandırılmasına yönelik uluslararası çabalara Fas’ın katılmaya hazır olduğunu kaydeden Kral 6. Muhammed, Gazze Şeridi’nde iki yıl süren çatışmaların ardından varılan ateşkes anlaşmasının tüm hükümleriyle uygulanmasının önemine değinerek, bunun insani durumun iyileştirilmesine ve yeniden imar sürecinin başlatılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Fas’ın Ekim 2023’ten bu yana beş kez Gazze’ye gıda, su, tıbbi malzeme ve yardım ekipmanından oluşan acil insani yardım gönderdiğini hatırlatan Kral 6. Muhammed, son yardımın yaklaşık 300 tonluk malzemenin iki aşamalı bir hava köprüsüyle bölgeye ulaştırılması şeklinde gerçekleştiğini aktardı.


"Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlaller için endişe duyuyoruz"

Kral, Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetleri ve Filistinlilere yönelik saldırıların sürdüğüne dikkati çekerek, bu durumun iki devletli çözümün maddi temelini zayıflattığını belirterek, Fas’ın, Filistin Ulusal Otoritesi’nin siyasi, idari ve mali kapasitesinin güçlendirilmesini ve Gazze ile Batı Şeria’nın bu otorite altında siyasi ve idari birlik içinde olmasını desteklediğini ifade etti.

Kudüs Komitesi Başkanı sıfatıyla Kudüs’ün hukuki statüsünün ve İslami ile Hristiyan kutsal mekânlarının korunmasının önemine değinen Kral 6. Muhammed, İsrail’in Kudüs’teki tek taraflı uygulamaları ve Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlaller nedeniyle duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Kral, uluslararası toplumun iki devletli çözüm temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik desteğinin arttığını kaydederek, bu yöndeki diplomatik girişimlere katkı sunmayı sürdüreceklerini söyledi.



#Birleşmiş Milletler
#Fas
#Filistin
