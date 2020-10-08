​Maraş’ta beklenen gün geldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tarihi bir gün yaşanıyor. 46 yıldır kapalı olan Maraş’ın kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi 15 yıllık bir çalışmanın sonunda bu sabah itibarıyla halkın kullanımına açılıyor. KKTC ve Türkiye’nin yürüttüğü çalışmalar kapsamında binlerce kütük defteri ve dosya ile 13 milyon belge incelenerek Maraş’ın tapusunun üç Osmanlı Vakfı’na ait olduğu belgelendi. Daha sonra yürütülen hukuki çalışmalar neticesinde hak sahipleri belirlendi. Envanter çalışmaları 1 yıl kadar kısa bir sürede tamamlandı.

GÜNDEM Maraş 46 yıl sonra açıldı

KARAR COŞKUYLA KARŞILANDI

Kıbrıs Türk halkı Maraş’ın açılması kararını büyük bir coşkuyla karşıladı. Başbakan Ersin Tatar’ı Türkiye dönüşünde büyük bir kalabalık karşıladı. Dün ise Maraş’a giriş için yeni bir kapı ve kontrol noktası yapılmaya başlandı. Gazimağusa Belediye ekipleri temizlik çalışmaları yaptı. İş makinaları ise asfaltlama çalışmalarına başladı.

BARIŞ HAREKATINDAN SONRA KAPANDI

Gazimağusa’da bulunan ve Kıbrıs’ın en ünlü bölgesi olan Maraş, Barış Harekatından hemen sonra kapatıldı. 1974 öncesi Akdeniz’in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran “Yeşil Hat” tampon bölgesinde bulunuyor. Üç Osmanlı vakfına ait olan Maraş bölgesinin tapuları ise KKTC Vakıflar İdaresi’nde bulunuyor. Maraş, Lala Mustafa Paşa Vakfı, Abdullah Paşa Vakfı ve Bilal Ağa Vakıflarına ait. 1990’larda rastgele bir binada Maraş’ın kütükleri bulundu. Bu belgeleri Rumlar kaçırmak istedi ama yakalandılar. Tüm bu belgeler mahkeme sunuldu ve vakıf malı olduğuna karar verildi. Envanter çalışmaları bu tapular üzerinden gerçekleştirildi.

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OYNAT 00:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapalı Maraş'ı açıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Son yapılan AB zirvesinde Kıbrıs Türk halkının yine yok sayıldığını gördük. Türkiye bu adaletsizliğin sürmesine izin vermeyecektir' dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da, 'Perşembe günü halkımız Kapalı Maraş sahilinden istifade etmeye başlayacak' açıklamasında bulundu. BiP'te paylaş

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MİLYONLARCA BELGE İNCELENDİ

Kapalı Maraş’ın yeniden açılması için 15 yıldır yürütülen çalışmalar kapsamında Türkiye’den bir ekip gitti. 2005’te Türkiye’den giden Osmanlıca bilen bir ekip, geçmişe dönük bütün tapuları incelemeye başladı. 1571’den 1974’e kadar bütün vakıf malları tek tek masaya yatırıldı. 2 bin 443 kütük defteri, 13 bin dosya ve 8 milyon belge incelendi. Bu incelemelerden 20 milyon veri çıkartıldı, tüm bu veriler bilgisayar ortamına aktarıldı. Ayrıca toplam bin 744 gigabayt’ı bulan 424 bin belge ve binlerce fotoğraf da kaybolma ve zarar görme istimaline karşı muhafaza altına alındı.

DÜNYA Rum medyasından Kapalı Maraş yorumu: Açılmasını engellemekte başarılı olamadık

VAKIF KANUNU’NA İNGİLİZLER DE UYDU

1878’de İngilizler adaya geldiğinde ‘Vakıf malları, vakıf kanunlarına göre idare edilecek’ diye imza attı. Lozan’da da aynı imza atıldı, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken de bu imza atıldı. KKTC devleti Osmanlı vakıf kanunlarına aynı şekilde devam ediyor.

Osmanlı’ya ait her şeyi yıkıldı

Osmanlı Devleti’nin 1878 yılında adanın yönetimini fiilen İngilizlere bırakmasıyla Ada’da adeta kültürel soykırım yaşandı. Türkler adada mülkiyet hakkı iddia edemesin diye Osmanlı eserleri bir bir yok edildi. İngilizler 1960’lı yıllara kadar devlet idarelerine yerleştirdikleri Rumlara Osmanlı vakıf mallarını peşkeş çekti. KKTC’nin kurulmasının ardından da ikiye bölünen Ada’nın güneyinde kalan vakıf malları Rumlar tarafından yıkılarak ve bakımsız bırakılarak yok edildi. Adada İngilizlerin hüküm sürmeye başladığı 1878 yılında Kıbrıs’ta 596 Türk mezarlığı, 400 cami ve 109 evkaf çiftliği bulunuyordu. Şimdi ise bu sayı iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı.

FOTOĞRAF 13 Kıbrıs'ta 1974'ten beri kapalı 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın sivil yaşama açılması için ağustos ayında harekete geçilmişti. Ankara ve KKTC yönetimi, 'askeri statüde' bulunan Maraş'ın statüsünün değiştirilmesi kararı aldığını açıklamıştı. Bugün KKTC'nin Temin Projesi'nde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından Anadolu suyu yeniden KKTC halkıyla buluştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar konuyla ilgili ortak basın toplantısında düzenledi. Burada konuşan Tatar, Halkımız perşembe sabahından itibaren sahile gidebilecek. Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyoruz. Herkesi bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum. dedi. 46 yıldır terk edilmiş durumda olan Kapalı Maraş bir zamanlar lüks otomobillerin, pahalı evlerin, ülkenin en iyi plajlarının ve Hollywood yıldızlarının da gözdesi 7 yıldızlı otellerin bulunduğu bir yerdi. 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu. Sekiz kilometre uzunluğunda kumsalı olan Maraş, 1974'ten önce Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. Şimdilerde 'Hayalet Şehir' diye nitelendirilen şehir, 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası BM Güvenlik Konseyinin aldığı karar uyarınca iskâna kapatılmıştı. Maraş'ın eski hâline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. KKTC'nin 'Hayalet Şehri' kapılarını aralıyor: 1974'ten beri kapalı olan Kapalı Maraş sahili perşembe günü halka açılıyor Kıbrıs'ta 1974'ten bu yana kapalı olan ve 'askeri statüde' bulunan Kapalı Maraş, perşembe günü halka açılıyor. KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından yapılan açıklamada, "Halkımız perşembe sabahından itibaren sahile gidebilecek. Maraş meselesini milli bir dava olarak görüyoruz. Herkesi bu milli davaya sahip çıkmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.





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Rumlar panikte

Kapalı Maraş’ın açılmasına Rumlardan tepki gecikmedi. Maraş’ın açılmasıyla ilgili sözde Maraş Belediyesi bir miting düzenleyecek. Eski Dışişleri Bakanı Erato Kozakou Markoulli, hükümetin derhal Güvenlik Konseyi’ne açık bir oturuma başvurması ve bir çözüm istemesi gerektiğini söyledi. DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise, hükümeti Güvenlik Konseyi, Avrupa Konseyi ve AB’ye başvurmaya ve yaptırımların uygulanmasında ısrar etmeye çağırdı. Maraş’ın açılması kararı, Rum medyasında da geniş yer buldu.