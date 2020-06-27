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Gündem Maraton başladı Milyonlarca öğrenci YKSnin ilk oturumunda ter döküyor
EĞİTİM

Maraton başladı: Milyonlarca öğrenci YKS'nin ilk oturumunda ter döküyor

Maraton başladı: Milyonlarca öğrenci YKS'nin ilk oturumunda ter döküyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. Adaylar, geçen yıla göre 30 dakika daha ilave süre kullanacak. Sınavda koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde maske ve dezenfektan dağıtıldı, isteyen adaylar maske ve siperlikleri ile geldi.

Haber Merkezi AA
YKS'nin ilk oturumu başladı.
YKS'nin ilk oturumu başladı.

Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT adaylarına, bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha süre verildi. Bu kapsamda, 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullanacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

YKS nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı
GÜNDEM
YKS nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı

YKS'de ilk oturum bugün: 2 milyon 437 bin öğrenci ter dökecek
GÜNDEM
YKS'de ilk oturum bugün: 2 milyon 437 bin öğrenci ter dökecek
  • TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

Sınavda koronavirüs önlemleri

Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapıldı ve dezenfekte edildi. YKS'nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleri ile geldi.

YKS öncesi son tüyolar Belediye Başkanından: Sınav ipuçları billboardlara asıldı
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Nevşehir Belediyesi, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan YKS öncesinde ilginç bir billboard çalışması yaptı.
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Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla kentteki birçok farklı noktadaki billboardlara Matematik, Sosyal Bilimler, Kimya ve Türkçe dersleri için çeşitli konularda ipuçları asıldı.
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Arı'nın öğrencilere başarı dileklerinin de yer aldığı billboardlar da Sosyal Bilimler için Eksen Hareketi, Matematik için Yarım Açı Formülleri, Kimya için Periyodik Cetvel ve Türkçe için Yazımı Karıştırılan Sözcükler konularında bilgiler yer aldı.
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YKS öncesi son tüyolar Belediye Başkanından: Sınav ipuçları billboardlara asıldı
Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek olan adaylar için farklı ders konularındaki sınav ipuçları billboardlara asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan gençlere YKS morali
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ndan gençlere YKS morali

Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda isteyen adaylar, sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabildi.

YKS ne zaman yapılacak?
GÜNDEM
YKS ne zaman yapılacak?

Sosyal mesafe korundu

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.


YKS nedeniyle bugün 09.30-15.00 arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Bakan Koca'nın YKS'ye girecek öğrencilere ait paylaşımı: En zor sorular bile kolay gelsin
GÜNDEM
Bakan Koca'nın YKS'ye girecek öğrencilere ait paylaşımı: En zor sorular bile kolay gelsin
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