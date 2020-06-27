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Milyonlarca öğrenci ter döktü: YKS ilk oturum sona erdi

Milyonlarca öğrenci ter döktü: YKS ilk oturum sona erdi

Üniversite adaylarının tercih yapmak için kesinlikle girmeleri gereken Temel Yetenek Testi TYT saat 10.15’te başladı. 165 dakika süren sınav saat 13.00’te sona erdi. ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı ilk açıklamada "YKS'nin ilk oturumu TYT, tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı." dedi.

Haber Merkezi AA
YKS'nin ilk oturumu başladı.
YKS'nin ilk oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen 2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bitti. Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT adaylarına, bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha süre verildi. Bu kapsamda, saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı.

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  • Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

40 Türkçe. 40 matematik sorusu

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi.

YKS öncesi son tüyolar Belediye Başkanından: Sınav ipuçları billboardlara asıldı
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Nevşehir Belediyesi, 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan YKS öncesinde ilginç bir billboard çalışması yaptı.
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Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla kentteki birçok farklı noktadaki billboardlara Matematik, Sosyal Bilimler, Kimya ve Türkçe dersleri için çeşitli konularda ipuçları asıldı.
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Arı'nın öğrencilere başarı dileklerinin de yer aldığı billboardlar da Sosyal Bilimler için Eksen Hareketi, Matematik için Yarım Açı Formülleri, Kimya için Periyodik Cetvel ve Türkçe için Yazımı Karıştırılan Sözcükler konularında bilgiler yer aldı.
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YKS öncesi son tüyolar Belediye Başkanından: Sınav ipuçları billboardlara asıldı
Nevşehir Belediyesi tarafından hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek olan adaylar için farklı ders konularındaki sınav ipuçları billboardlara asıldı.

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Sosyal mesafe korundu

Sınavda, koronavirüs önlemleri kapsamında, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirdi. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtıldı. İsteyen adaylar ve görevliler, maske ve siperlikleri ile geldi.

Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda isteyen adaylar, sınav salonuna geçip sırasına oturduktan sonra sınav süresince maskelerini çıkarabildi.

  • Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

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