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Mardin Büyükşehir Belediyesinden Fahiş Fiyatlara Geçit Yok

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Ticaret Müdürlüğü ve Maliye İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mardin Büyükşehir Belediyesinden Fahiş Fiyatlara Geçit Yok
Marketlerde fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Ticaret Müdürlüğü, Maliye İl Müdürlüğüne bağlı ekipler, zincir marketler başta olmak üzere alış veriş merkezlerinde sebze, meyve, temel gıda maddeleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında inceleme yaptı.

Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün önceki fiyatına da bakıldı. Reyonlarda seçilen bazı ürünlerin reyon fiyatı ile kasa fiyatı karşılaştırıldı.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı iş ve işlemeleri tespit edilen firmalar hakkında idari işlem uygulanacağı firmalara tebliğ edildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatları doğrultusunda denetimleri sıkılaştırıldıklarını belirten Ticaret İl Müdürü Mustafa Aydın, haftanın 5 günü maliye ve zabıta ekipleriyle fırın, kasap lokanta ve marketleri denetlediklerini söyledi.

Aydın, “Halkımızın aldatılmaması ve kendilerine fahiş fiyattan ürün satılmaması ile ilgili gerekli tedbirleri hap beraber alıyoruz. Tüketiciye pahalı fahiş fiyattan ürün satılmasına müsaade etmeyeceğiz bu konuda kararlıyız.” dedi.

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