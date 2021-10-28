Mardin yatırımlar ile yeniden doğacak

Dargeçit’in Ilısu Mahallesi'nde "Ilısu Barajı ve HES Projesi Etkileşim Alanında Kalan Kültür Varlıklarının Belgelenmesi ve Kurtarılmasına Yönelik Çalışmalar" kapsamında başlatılan arkeolojik kazı çalışmalarında keşfedilen Boncuklu Tarla’daki bulgular, buranın tarihin sıfır noktası olarak bilinen Şanlıurfa Göbekli Tepe’den daha eski olduğu yönünde.

Vali Demirtaş, “ Boncuklu Tarla, tarihi yeniden yazacak.” dedi.

Boncuklu Tarla’nın belirli bir kazı çalışmasının ardından elde edilen bulgular üzerinde yapılan incelemede Göbeklitepe’den daha eski bir yerleşim yeri olduğu konusunda ortak bir fikir olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, kazılar tam anlamıyla gerçekleştiğinde insanlık tarihi konusunda daha aydınlatıcı bilgiler ortaya çıkacağını ve Boncuklu Tarla’nın tarihi yeniden yazacağını söyledi.

Vali Demirtaş, Boncuklu Tarla’nın Türkiye’de ve dünyaya tanıtılarak Mardin’in turizm potansiyelini 12 aya yaymak için tüm yetkili birimlerimle kazı çalışmalarına odaklandıklarını belirtti.

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720 KİLOMETRE YOL ÇALIŞMASI YAPILDI

Fen İşleri Daire Başkanlığı merkez ve tüm ilçeleriyle birlikte her yere eşit hizmet anlayışıyla, vatandaşların daha modern ve kaliteli yolda seyahat edebilmeleri köylerine, evlerine daha rahat ulaşım sağlamaları adına dört bir koldan kent genelinde başlatmış olduğu yol çalışmalarına devam ediyor. Kent genelindeki tüm ilçe merkezileri ile kırsal mahalleler olmak üzere şuana kadar 678 kilometre sathi kaplama ve 42 kilometre sıcak asfalt (BSK) çalışması olmak üzere toplam 720 kilometre yol çalışması yaptı.

Mevsimsel hava şartlarından dolayı çalışması tamamlanan sathi kaplamanın yerine ilçe merkezlerinde sıcak asfalt çalışmaları devam etmekte.

TARİHİ KENTİN SİLÜETİNİ BOZAN BETONARME BİNALAR YIKILIYOR

Gecesi gerdanlık, gündüzü seyranlık, taşların dile geldiği, tarih ve kültür şehri Mardin’in tarihi silüetini ortaya çıkarmak için belirlenen 240 betonarme binanın yıkım çalışmaları sürüyor.

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Çalışmaları başlatılan yıkım işlemlerinde şuana kadar bir okul, bir lojman yıkılmıştı. Şuanda özellikle tarihi Birinci Cadde’ye yakın ve Tarihi Kalenin görüntüsü kapatan lojman ve binaların yıkımı devam etmekte.

TARİHİ KENTİN TİCARETİNE CAN VEREN TARİHİ ÇARŞILAR YENİLENİYOR

Merkez Artuklu ilçesinde Tarihi Çarşıların Canlandırılması Projesi’nin 2. Etap Çalışmaları kapsamında Eski Demirciler (Ayakkabıcılar), Kuyumcular, Baharatçılar, Şapkacılar, Kasaplar, Marangozlar ve Kazancılar-Yemeniciler Çarşısında olmak üzere 7 çarşıda çalışmalar başlatıldı.

Tarihi çarşılardaki işyerlerine otomatik kepenk takılacak, ahşap kapılar yapılacak, tabelalar yapılacak, camekanlar yapılacak, gider boruları değişecek, cephe üzerinde hasarlı olan taş duvarların onarımı ve korunması sağlanacak, duvarlarda cephe yıkaması ve sokak aydınlatılması gibi iyileştirilmeler yapılacak.

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KIZILTEPE VE NUSAYBİN İLÇELERİNDE TARİHİ ÇARŞI VE CUMHURİYET MEYDANI YENİLEME ÇALIŞMALARI

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı KUDEM Şube Müdürlüğü, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Nusaybin ilçesinin ticaret merkezi konumundaki 195 metre uzunluğundaki toplam 3.594,1 metrekarelik alana tarihi Kapalı Çarşı’nın 2. Etap çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şuana kadar, parke sökümü, kazı çalışması, aydınlatma için yeraltı kablo çekimi, bazalt döşeme, kaldırım ve su oluk döşemeleri tamamladı. Çarşı içerisinde bulunan 255 işyeri ve evlerin boyama, alüminyum doğrama, tente ve tabela işlerinin yaklaşık yüzde 80’ı tamamlandı.

Kızıltepe ilçesinin merkezinde yer alan vatandaşların bir araya gelerek hoş vakit geçirdiği, önemli ticaret merkezi konumundaki Cumhuriyet Meydanı’nın daha modern görünüme kavuşması adına başlatılan Cumhuriyet Meydanı Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Yenileme Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

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Meydanda bulunan binalarda sıva ve boyama işlemleri tamamladı. İşyerleri önünde bulunan kaldırım kotları kaldırılarak standart hale getirildi. Meydanın zemin döşemesi yüzde 90’ı tamamlandı. Aydınlatma direkleri takıldı. Meydanın biran önce bitirilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

GENÇLER İÇİN YENİ GENÇLİK MERKEZLERİ

Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gençlik Merkezinde Mardinli gençlerin talepleri ve ihtiyaçları düşünülerek, artan üye sayısının katılmak istediği birçok etkinliğin kısıtlı bir ortamda yapılması ve gençlerin yeterli derecede etkinliklerden faydalanamaması üzerine merkeze ek hizmet binası yapıldı.

Derikli gençlerin, sanat, kültür ve sosyal alanda gelişimlerini sağlamak için ilçeye Derik Gençlik ve Kültür Merkezinde çalışmalar başladı. Gençlik Merkezi içerisinde 250 koltuklu çok amaçlı salon, engelli oturum mekanları ile seyir alanları, bay-bayan mescit ile özel üniteler bulunacak. Gençleri sınavlara hazırlamak için açılacak kurslar için 4 derslik ve sakin bir ortamda kitap okumaları için de kütüphane bulunacak. Ayrıca yeşil alan, dinlenme mekanları ile otopark da bulunuyor.

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ENERJİ GİDERLERİ KARŞILAMAK VE YENİ GELİR KAYNAĞI İÇİN GES PROJESİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün en büyük gider kalemi olan elektrik giderini yenilenebilir, doğal ve çevre dostu kaynaklardan karşılanarak azaltılması ve sağlanacak tasarrufun Mardinlilere hizmet olarak dönmesi için başlatılan GES Fizibilite çalışmaları tamamlandı.

GES Projesinde üretilecek 40 MW’luk elektrik için potansiyel alanlar içerisinde uygun olan noktalar seçilerek altyapı ihtiyacı, yatırım maliyeti, işletme maliyeti ve yatırımın geri dönüş süresi hesaplandı.

GES Projesi, enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan sağlanması daha kaliteli ve kesintisiz enerji tedariki için gerçekleştirilerek başta Mardin ve Mardinli vatandaşlarımıza büyük faydalar sağlayacak.

KENTİN TRAFİK SORUNUNU KÖKTEN ÇÖZMEK İÇİN OTOPARK PROJELERİ

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, son yıllarda artan nüfus ve turizm potansiyelinin yoğunluğundan dolayı ortaya çıkan otopark sorununu ortadan kaldırmak, trafiği rahatlatmak ve şehir içi ulaşımı kolaylaştırmak için merkez Artuklu ilçesinde çalışmaları başlatılan

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Artuklu Çok Katlı Otopark Projesi, Diyarbakır Kapı Otopark Projesi ve Hava Radar Otopark Projesi’nin çalışmalar devam ediyor. Projelerin çalışmaları tamamlandığında kentte ihtiyaç duyulan ve trafik akışını aksatan otopark sorunu büyük oranda çözülmüş olacak.

MİNİ MARDİN İLE TARİHE YOLCULUK

Tarihi ve kadim şehir Mardin’in merkez ve ilçelerinde bulunan tarihi ve kültürel dokuları ön plana çıkaracak, gezilip görülmesi gereken yapıların bir arada olduğu 420 metre uzunluğu ve 4 metre yüksekliğiyle adeta bir açık hava müzesi görünümündeki Mini Mardin Projesi, kentin imaj kalitesine katkı sağlayacak.

Tarihi Mardin’e çıkışta Hava Radarı Mevkiinde devam eden Mini Mardin Projesi için belirlenen tarihi ve kültürel yapılar, Mardin’e özgü katori taşlarına işlenerek rölyefler yapılacak. Eklenecek sesli anlatım sistemi eserin konumu, tarihi gibi bilgiler, interaktif sesli sanal rehberlik ortamında tanıtımı sağlanacak. Led sistemi ile de aydınlatma animasyonları yapılabilecek.

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Şuana kadar önemli bir kısmı tamamlanan projenin mümkün olan en kısa sürede bitirilerek Mardinli ve dışardan gelen vatandaşlara görsel şölen sunmak için çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

MARDİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN GARA ŞEHİDİNE VEFA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya’nın isminin verileceği park çalışmaları için son aşamaya gelindi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, terör örgütü PKK tarafından Gara’da haince şehit edilen Polis Memuru Vedat Kaya’yı unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak adına başlattığı projede son aşamaya geldi. Projesi onaylanan Şehit Vedat Kaya Parkı, yakın zamanda yapılacak ihalenin ardından çalışmalarına başlanacak.

MARDİN AÇIK HAVA SİNEMASI YAKINDA İZLEYİCİSİYLE BULUŞUYOR

Uçsuz bucaksız Mezopotamya Ovasına karşı açık havada vatandaşlara yeniden sinema keyfi yaşatmak için başlatılan projenin bitimine günler kaldı.

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1000 metrekare alan üzerine kurulu olan açık hava sinemasında, sinema perde duvarı yinelendi, korkuluklar takıldı, oturma alanları yenilendi, otopark alanı genişletildi, ışıklandırmalar takıldı. Yüzde 95 oranında biten proje, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarının ardından Mardinli sinemaseverlere hizmet verecek.

MİDYAT, NUSAYBİN, MAZIDAĞI VE ARTUKLU İLÇELERİNE KAPALI SEMT PAZARI YAPILIYOR

Nusaybin ilçesinde çalışmaları başlatılan Kapalı Semt Pazarı çalışmaları yüzde 80 oranında tamamlandı. Midyat ilçesinde temeli atılan projenin bitirilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

Merkez Artuklu ilçesi ile Mazıdağı ilçesine Kapalı Semt Pazar alanın yapımı için alan tespiti ve projelendirme çalışmaları devam ediyor.