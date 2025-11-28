Mardin'de 3 kişilik ailenin ölümüyle ilgili soruşturma genişliyor: 2 yeni gözaltı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma genişletiliyor. 25 Kasım’da Turgut Özal Mahallesi’ndeki apartmanda aileden haber alamayan komşuların ihbarı üzerine adrese giden sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde 37 yaşındaki Mehmet Kaya, 33 yaşındaki Berna Kaya ve 5 yaşındaki Samyeli Kaya’nın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunması üzerine delil karartma şüphesiyle M.C. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Daha sonra olaya bağlantısı olduğu değerlendirilen V.E. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.