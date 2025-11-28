Yeni Şafak
Mardin'de 3 kişilik ailenin ölümüyle ilgili soruşturma genişliyor: 2 yeni gözaltı

17:4328/11/2025, Cuma
IHA
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde anne-baba ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin 2 kişinin tutuklandığı soruşturmada, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 3 kişilik ailenin evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma genişletiliyor. 25 Kasım’da Turgut Özal Mahallesi’ndeki apartmanda aileden haber alamayan komşuların ihbarı üzerine adrese giden sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, kapıyı kırarak girdikleri evde 37 yaşındaki Mehmet Kaya, 33 yaşındaki Berna Kaya ve 5 yaşındaki Samyeli Kaya’nın yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Cenazeler Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunması üzerine delil karartma şüphesiyle M.C. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Daha sonra olaya bağlantısı olduğu değerlendirilen V.E. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekip, aile cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.



#Mardin
#cinayet
#emniyet
