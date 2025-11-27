Yeni Şafak
Mardin'de bir ailenin ölü bulunmasına ilişkin tutuklama

Mardin'de bir ailenin ölü bulunmasına ilişkin tutuklama

27/11/2025, Perşembe
AA
Mardin'de bir ailenin evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin bir kişi "delil karatma" suçundan tutuklandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmada, olayda kullanılan silah ele geçirildi, M.C. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe
"delil karartma"
suçundan tutuklandı.


