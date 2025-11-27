Mardin'de bir ailenin ölü bulunmasına ilişkin tutuklama

Mardin'de bir ailenin evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin bir kişi "delil karatma" suçundan tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmada, olayda kullanılan silah ele geçirildi, M.C. gözaltına alındı.