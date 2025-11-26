Mardin'de evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazesi Van'da defnedildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün evlerinde silahla vurulmuş halde bulunan anne ve kızının cenazesi Van'da toprağa verildi.
Anne Berna (33) ve 5 yaşındaki kızı Samyeli Kaya'nın cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından kara yoluyla Van'a getirildi. Anne ve kızının cenazesi, Hafıziye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığı'na defnedildi.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya, dün evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.
Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi Mardin'in Savur ilçesinin kırsal İşgören Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilmişti.