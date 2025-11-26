Mardin'de evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazesi Van'da defnedildi

Anne Berna (33) ve 5 yaşındaki kızı Samyeli Kaya'nın cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından kara yoluyla Van'a getirildi. Anne ve kızının cenazesi, Hafıziye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığı'na defnedildi.