Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Mardin'de evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazesi Van'da defnedildi

Mardin'de evlerinde ölü bulunan anne ve kızının cenazesi Van'da defnedildi

14:4826/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Anne ve kızının cenazesi, Hafıziye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığı'na defnedildi.
Anne ve kızının cenazesi, Hafıziye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığı'na defnedildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün evlerinde silahla vurulmuş halde bulunan anne ve kızının cenazesi Van'da toprağa verildi.

Anne Berna (33) ve 5 yaşındaki kızı Samyeli Kaya'nın cenazesi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından kara yoluyla Van'a getirildi. Anne ve kızının cenazesi, Hafıziye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Akköprü Mezarlığı'na defnedildi.


Mardin'in Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda oturan Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya, dün evlerinde silahla vurulmuş halde bulunmuştu.


Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi Mardin'in Savur ilçesinin kırsal İşgören Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verilmişti.





#3 kişilik aile
#cenaze
#Defin
#mardin
#van
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hurda Araç Teşviki Son Duyurular 2025: ÖTV Muafiyeti, Yerli Araç Desteği Başvuru, 20 Yaş Üstü Araç Teşviki Şartları Sıralı Liste