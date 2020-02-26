Mardin'de ele geçirildi: Bulunanlar ile yapılacak şoke etti Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sözde ‘Stawre’ kırsalında yapılan operasyonda, teröristlerin el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullandığı cep telefonu, lehim makinesi, kumanda ve devre kartı ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Haber Merkezi 26 Şubat 2020, 11:34 Son Güncelleme: 26 Şubat 2020, 11:38 İHA