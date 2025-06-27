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Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

12:0827/06/2025, الجمعة
G: 27/06/2025, الجمعة
IHA
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Mardin'de trafik kazası sonucu 1 kişi yaralandı.
Mardin'de trafik kazası sonucu 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kızıltepe-Mardin kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde otomobil ile hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla attı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Mardin
#Trafik kazası
#Çarpışma
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