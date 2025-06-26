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Mardin'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'de otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

08:5826/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
IHA
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Mardin'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mardin'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Alakuş Kavşağı'nda 2 otomobilin çarpışması sonucu araçlardan 1'i refüje çıktı.


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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