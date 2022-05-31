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MARDİN

Mardin'de özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının özel eğitim öğrencilerine yönelik "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında, Mardin'de dört özel eğitim okuluna spor malzemesi verildi.

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Haber Merkezi AA
Mardinde özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı
Mardin'de özel gereksinimli çocuklara spor malzemesi dağıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen proje çerçevesinde, Ankara'dan özel eğitim öğrencileri için gönderilen spor malzemeleri tır ile Mardin'e getirildi.

Malzemelerin bir bölümü Artuklu Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törenle özel eğitim öğrencilerine dağıtıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, burada yaptığı konuşmada, Türk sporcuların dünyada ve Avrupa’da çok ciddi başarılar elde ettiğini belirterek spor aşkının engel tanımadığını söyledi.

"Özel gereksinimli sporcularımızın başarılarına başarı katacaklarına ve Türkiye'yi dünyada temsil etmeye devam edeceklerine yürekten inanıyorum." diyen Demirtaş, kapılarının her türlü sıkıntılar için yedi gün 24 saat açık olduğunu kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik'in de katıldığı programda halk oyunları ekibi gösteri sundu.

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Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere Anneler Günü sürprizi: Tabakları görünce çok şaşırdılar
FOTOĞRAF 6
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Anneler Günü öncesi, GSB Cevizlibağ Atatürk Yurdu'nda kalan öğrenciler Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilginç sürpriziyle keyifli anlar yaşadı.
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Türkiye'nin ünlü şeflerinden Türev Uludağ, bu özel gün için, ailelerinden uzakta yaşayan gençlerin annelerine ulaşarak onların en sevdikleri yemeklerin tariflerini alırken evlatlarına olan hasret ve özlemlerini de dinledi.
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TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN TARİFLER<br><br><br>Türkiye'nin dört bir yanına gidilip, binlerce kilometre kat edilerek alınan tarifler yurtta pişirildi. En sevdikleri anne yemeklerinin hazırlandığından haberi olmayan öğrenciler, sinevizyonda annelerinin özlem içeren video mesajlarını izlerken göz yaşlarına hakim olamadı.
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Duygu dolu anların yaşandığı esnada yemekleri Türev Şef'in servis etmeye başlamasıyla şaşkınlıkları artan gençlerin yüzündeki gülümseme ise görülmeye değerdi.
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\"ÇOCUKLARINIZA KENDİ EVLATLARIMIZ GİBİ GÖZ KULAK OLUYORUZ\"<br><br>Anne tarifi ile hazırlanmış yemeklerle renklendirilen sofraya Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik ederek öğrenciler ile bir araya geldi.
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Onların duygu dolu anlarına şahit olan Bakan Kasapoğlu, yayınlanan videoda ise gençlere ve onların ailelerine seslendi. Kasapoğlu, \"Evinizden uzakta, eğitim hayatını sürdürmenin ne kadar meşakkatli olabileceğini biliyoruz. Bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt sistemini rahat etmeniz, yuva sıcaklığını yaşamanız ve sosyal hayatın bütün imkanlarından faydalanmanız mantığı ile hayata geçirdik. Sevgili anneler ve babalar, çocuklarınıza kendi evlatlarımız gibi göz kulak olduğumuzdan lütfen emin olun\" ifadelerini kullandı.<br><br>
Bakan Kasapoğlu'ndan öğrencilere Anneler Günü sürprizi: Tabakları görünce çok şaşırdılar
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anneler Günü öncesinde Atatürk Öğrenci Yurdu'ndaki öğrencilere sürpriz yaptı. Ünlü Şef Turev Uludağ ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki öğrencilerin annelerine ulaşılarak çocukların sevdiği yemekler öğrenilip yurtta servis edildi. Çocuklar önlerine gelen yemekleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemezken, Bakan Kasapoğlu, "Sevgili anne babalar, çocuklarınıza kendi evlatlarımız gibi bakıyoruz" dedi.
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