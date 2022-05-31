Mardin'de özel eğitim öğrencilerine spor malzemesi dağıtıldı

Devlet Bahçeli'den muhtemel askeri harekata destek: Vur Mehmedim vur ki dünya utansın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup Toplantısı'nda konuştu.



Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerine yapılabilecek olası askeri harekata destek verdi.



Bahçeli, 'Tehdit nereden doğuyorsa orası meşru hedeftir. En başta Tel Rıfat ve Münbiç teröristlerden temizlenmelidir. Ne mecliste ne de sınır hattımızda terörist istemiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi, muhtemel askeri harekatı bütün varlığıyla desteklemektedir.

Şairin dediği gibi, 'Vur Mehmedim, vur ki bahtım uyansın.

Tekbir sadaları, arşa dayansın,

Sen ki, çelikleşmiş imansın,

Vur Mehmedim,

Hak için, Allah için, Mazlumlardan yükselen o 'Ah' için.



Sen tarihsin, sen zafersin, sen bayraksın, sen vatansın

Vur Mehmedim, vur ki dünya utansın.' şeklinde konuştu.







