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Mardin’de Yol Çalışmaları Başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte Kızıltepe ilçesinde yol çalışmalarına başlayan ekipler, birçok kırsal mahalleyi bir birine bağlayan 57 kilometrelik yolda çalışmalarını sürdürüyor.

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Mardin’de Yol Çalışmaları Başladı
​Mardin’de Yol Çalışmaları Başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, hava şartlarının yol çalışmalarına elverişli olmasıyla birlikte Kızıltepe ilçesinde yol genişletme, onarım, bakım ve stabilize çalışmalarına başladı.

Yukarı Çimenlik-Aşağı Çimenlik-Gürmüşe-Doğanlı-Yurderi-Mecburi-Beşdeğirmen-Arakapı-Uzunkaya-Esenli Mahallelerini Kızıltepe merkeze bağlayan grup yolu.

Doyuran-Güngör-Hanyeri-Çağıl-Fesleğen-Ataköy-Elmalı Mahallelerini karayoluna bağlayan grup yolu.

Elbeyli Mahallesini Yoldere Mahallesine bağlayan yol.

Eşme Mahallesi ile Nusaybin Karayolu arası.

Kızıltepe merkez Halkalı Mahallesi ve Alemder yol ayırımı arasında ekipleri çalışmalarını sürdürüyo

Çalışmalar kapsamında asfalt sökümü, reglaj, hendek açma, temel ve alt temel serimi, sulama ve sıkıştırmanın ardından birinci ve ikinci kat sathi kaplama yapılacak. Çalışmaların biran önce bitmesi için ekipler, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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