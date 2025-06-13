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Mardin'den acı haber: Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Mardin'den acı haber: Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

11:2013/06/2025, Cuma
AA
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Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Mardin'in Derik ilçesinde girdiği sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu Muvvafak Mahmut'un (22) cansız bedenine ulaşıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

Kırsal Kovalı Mahallesi civarında dün girdiği sulama kanalında akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Muaffak Mahmut (22) için AFAD, Van Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu Mahmut'un cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

Kanaldan çıkarılan gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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