Marmara için el ele verelim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki burada yaptığı konuşmada, "Kirlilik yükünü azaltmadan müsilaj ve bazı tehditlerden kurtulma şansımız ne yazık ki yok. Çünkü, müsilaj nihayetinde bir sonuç. Eğer eylem planımız doğru ve kararlı bir şekilde uygulanmazsa, birincisi müsilaj gibi bir ekolojik felaket kapımızda bekliyor. İkincisi, Marmara her gün biraz daha kirlenip bozulmaya devam ediyor. Üçüncüsü de başta balık türleri olmak üzere ekocanlılık gittikçe azalıyor ve zayıflıyor" dedi.