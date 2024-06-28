Marmara için el ele verelim

Marmara Denizli’de ortaya çıkan müsilaj sorununu gidermek için 2021 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Marmara Denizi Eylem Planı” kapsamında görüşlerin paylaşılması amacıyla dün Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde toplanıldı. Toplantıya Bakan Özhaseki'nin yanın sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerin vali, belediye başkanları, akademisyenler katıldı. “Müsilajın yeniden görülmemesi için denize atık su deşarj eden tesisleri kalabalık bir ekiple sıkı bir şekilde denetim altında tutmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Özhaseki, “Amacımız Marmara Denizi'ni eski günlerine el birliğiyle kavuşturabilmek” dedi. Özhaseki, bu toplantıdaki amacın kurumların neler yaptığını görmek olduğunu vurgulayarak, bununla ilgili bir sunum yapılacağını kaydetti.
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4 saat önce