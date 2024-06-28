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Marmara için el ele verelim

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Marmara Deniz Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 4’üncü Toplantısı’nda denizdeki kirlilik yükü azaltılmadan müsilajın engellenemeyeceğini söyledi.

Saliha Engin
04:00 - 28/06/2024 Cuma
Güncelleme: 05:57 - 28/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Müsilaj
Müsilaj

Marmara Denizli’de ortaya çıkan müsilaj sorununu gidermek için 2021 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan “Marmara Denizi Eylem Planı” kapsamında görüşlerin paylaşılması amacıyla dün Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi’nde toplanıldı. Toplantıya Bakan Özhaseki'nin yanın sıra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerin vali, belediye başkanları, akademisyenler katıldı. “Müsilajın yeniden görülmemesi için denize atık su deşarj eden tesisleri kalabalık bir ekiple sıkı bir şekilde denetim altında tutmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullanan Özhaseki, “Amacımız Marmara Denizi'ni eski günlerine el birliğiyle kavuşturabilmek” dedi. Özhaseki, bu toplantıdaki amacın kurumların neler yaptığını görmek olduğunu vurgulayarak, bununla ilgili bir sunum yapılacağını kaydetti.


#çevre
#kirlilik
#deniz
#müsilaj
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