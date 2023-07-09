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Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

12:41 . 9/07/2023 Sunday
AA
Muğla

Muğla

#Marmaris
#Muğla
#yangın
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