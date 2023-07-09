Marmaris'te orman yangını

Muğla
Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisinde ormanlık alanda iki ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, karadan ve havadan müdahale ediyor.
#Marmaris
#Muğla
#yangın
2 hours ago
Muğla
Hisarönü Mahallesi Asparan mevkisinde ormanlık alanda iki ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, karadan ve havadan müdahale ediyor.
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