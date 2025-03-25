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Mart ayında kış geri döndü: Kentin yüksek kesimlerine kar yağdı

Mart ayında kış geri döndü: Kentin yüksek kesimlerine kar yağdı

14:4325/03/2025, Salı
AA
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Akdağ Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Akdağ Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Amasya'nın Akdağ Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı, düşük rakımlı yerlerde ise yağmur etkili oldu.

Akdağ Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Bölgede kar yağışı devam ediyor.

#Amasya
#Akdağ Yaylası
#Kar

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