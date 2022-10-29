Masa Baş’ı istemiyor

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın “6’lı masaya girmek istiyoruz” sözleri üzerine gözler masaya çevrildi. İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşat Zorlu’nun “BTP’yi masada görmekten mutluluk duyacaklarını” söylemesi, diğer ortaklar tarafından İYİ Parti adına yapılmış bir açıklama olarak yorumlandı. İYİ Parti’nin bu hamleyle masada kendisine daha yakın bir partiyi bulundurmak istediği değerlendirmesi yapılıyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un, BTP’nin masaya katılımı ile ilgili “CHP de sıcak bakar, gayet de büyük memnuniyet duyar” açıklamasının ise İYİ Parti’ye ters düşmemek için yapıldığı iddia ediliyor. Ancak CHP kulislerinde buna çok da sıcak bakılmadığı konuşuluyor.

Masanın genişlemesine Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin de yanaşmadığı, Demokrat Parti’nin ılımlı olduğu belirtiliyor. Masanın ortakları ittifakın genişlemesine, “bugüne kadar çalışan komisyonların hep altılı olarak çalıştığı, seçim sürecine gidilirken yeni isimlerin zorluk çekebileceği” gerekçesiyle soğuk.