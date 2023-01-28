Masa değil Anayasa konusu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Aday olamaz” iddiasına son noktayı koydu. Cuma namazı çıkışında konuya ilişkin soruları cevaplayan Şentop, “Cumhurbaşkanlığı seçimi Masa’nın meselesi değil, yasa ve Anayasa konusudur” dedi. İki defa seçilmeyle ilgili iki farklı hüküm bulunduğuna dikkat çeken Şentop, hukuken tereddüt olmadığını, Meclis’in karar almasına gerek olmadığını vurguladı: “Birisi 2007 referandumunda kabul edilip 2018’de kaldırılan bir hüküm. Bir de 2018 Nisan ayında seçim takviminin başlamasıyla beraber yürürlüğe giren ve o tarihten itibaren herkese iki defa aday olma ve seçilme imkanı tanıyan bir hüküm var. Bu yeni hükümet sistemiyle tüm vatandaşlara iki defa seçilme imkanı tanınmıştır. Önceki dönemde Cumhurbaşkanlığı yapmış olanlara da bu imkan tanınmıştır.”