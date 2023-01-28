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Masa değil Anayasa konusu

Kamuoyu 6’lı Masa’nın son toplantısından adayın adını beklerken, “Erdoğan aday olamaz” açıklaması geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, buna “Cumhurbaşkanlığı seçimi masanın meselesi değil, yasa ve Anayasa konusudur” cevabını verdi. Şentop, Erdoğan’ın adaylığı konusunda hukuken tereddüt olmadığını söyledi.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Aday olamaz” iddiasına son noktayı koydu. Cuma namazı çıkışında konuya ilişkin soruları cevaplayan Şentop, “Cumhurbaşkanlığı seçimi Masa’nın meselesi değil, yasa ve Anayasa konusudur” dedi. İki defa seçilmeyle ilgili iki farklı hüküm bulunduğuna dikkat çeken Şentop, hukuken tereddüt olmadığını, Meclis’in karar almasına gerek olmadığını vurguladı: “Birisi 2007 referandumunda kabul edilip 2018’de kaldırılan bir hüküm. Bir de 2018 Nisan ayında seçim takviminin başlamasıyla beraber yürürlüğe giren ve o tarihten itibaren herkese iki defa aday olma ve seçilme imkanı tanıyan bir hüküm var. Bu yeni hükümet sistemiyle tüm vatandaşlara iki defa seçilme imkanı tanınmıştır. Önceki dönemde Cumhurbaşkanlığı yapmış olanlara da bu imkan tanınmıştır.”

Erdoğan’ın ikinci kez aday olamayacağını iddia eden çevrelere de seslenen Şentop, konuya ilişkin yayınlar için “faili meçhul makaleler” tanımında bulundu. Şentop, konuyla ilgili ‘faili meçhul’ makaleler yazdırıldığını kaydetti.

KANADOĞLU ZİHNİYETİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik:
“TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir” demişler. Böylece altılı masanın gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanımızla demokrasi meydanında yarışmaktan korktuklarını ikrar ettiler. Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç:
Cumhurbaşkanımız, 2017 Anayasa değişikliği sonrası 2018’de birinci dönemine başladı, 14 Mayıs seçimleri ikinci dönemi olacak. Aylar önce zafer naraları atarak 11 ay sonra “Erdoğan aday olmasın” diye dört gözle bekleyenlerin durumu siyaseten iflasın ilanı. Altılı masa artık iflas etti.


#Cumhurbaşkanlığı Seçimi
#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Anayasa
#Altılı Masa
1 saat önce
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Masa değil Anayasa konusu
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