Gündem Maske üretim üssü olan Malatya günlük 3 milyon hedefle rekora koşuyor
MALATYA

Maske üretim üssü olan Malatya günlük 3 milyon hedefle rekora koşuyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Şafak'ın Instagram Instagram canlı yayınında Karantina Sohbetleri’ne konuk oldu. Koranivrüs sürecinde en büyük koruyucu kalkan olan maske üretiminde büyük bir misyon üreten Malatya’da günde 3 milyon üretim heflediklerini belirten Gürkan, “Şu anda 12 firma ile 2 milyon civarına yaklaştı. Diğer müteşebbisler de bu işe dahil olduğunda 3 milyonun üzerine çıkacağız” dedi.

Fatma Çelik Yeni Şafak
Malatya'da 12 firmanın yanı sıra belediye olarak günde 60 bin maske üretimi gerçekleştiriyor.
Malatya'da 12 firmanın yanı sıra belediye olarak günde 60 bin maske üretimi gerçekleştiriyor.

Yeni Şafak’ın Instagram canlı yayınında Karantina Sohbetleri’ne konuk olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, şehirdeki son durumu anlattı.

Maltaya’da koronavirüs nedeniyle 6 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyleyen Gürkan, “160 civarında da hastamız var. Bunların içerisinde iyileşenler de var. Temennimiz diğerlerinin de taburcu olması yönünde. Bu yüzden evde kalmak sağlıklı kalmanın temel koşulu. Bu sadece bireyin sağlığı için değil toplum sağlığı açısından da önemli” ifadelerini kullandı.

Malatya'dan günlük 3 milyonluk maske üretim hedefi
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Malatya'dan günlük 3 milyonluk maske üretim hedefi
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeni Şafak'ın Instagram Instagram canlı yayınında Karantina Sohbetleri'ne konuk oldu. Koranivrüs sürecinde en büyük koruyucu kalkan olan maske üretiminde büyük bir misyon üreten Malatya'da günde 3 milyon üretim heflediklerini belirten Gürkan, “Şu anda 2 milyon civarına yaklaştı. Diğer müteşebbisler de bu işe dahil olduğunda 3 milyonun üzerine çıkacağızdır. Bunun yanı sıra sadece belediye olarak günde 60 bin maske üretimimiz var” dedi.

Sadece belediye 60 bin maske üretiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyükşehir belediye başkanları ile yaptığı telekonferans sonrası maske üretimine dair bir talimat aldıklarını ve bu doğrultuda da aralıksız çalıştıklarını anlatan Gürkan, “Malatya Belediyesi olarak şehirdeki diğer üretimlerin yanı sıra kendi atölyelerimizde günde bin tane maske üretiyorduk. Sonradan alınan kararlar ile maskesiz dışarıya çıkmama durumunda bu rakam yeterli olmamaya başladı. Cumhurbaşkanımız da ‘Malatya teksitil kentidir. 50 bin – 100 bin değil daha fazla maske üretilmesini arzu ediyoruz’ dedi. Biz de valimizle, tekstil sektöründeki arkadaşlarımızla bir araya geldik. İçlerinden 12 tanesi gönüllü olarak üretime dahil oldu. Bu çalışmalara başlarken de 3 milyon gibi bir hedef koyduk. Şu anda 12 firma ile 2 milyon civarına yaklaştı. Diğer müteşebbisler de bu işe dahil olduğunda 3 milyonun üzerine çıkacağız. Bunun yanı sıra sadece belediye olarak günde 60 bin maske üretimimiz var" şeklinde konuştu.

50 kuruştan 250 bin ekmek dağıtımı yapıldı

Koronavirüsün Çin’de ortaya çıktığı zamanlarda Malatya’da yaşanan deprem sebebiyle Sağlık Bakanı Koca’dan sürece dair bilgiler aldığını belirten Gürkan, bu doğrultuda erkenden tedbir almaya başladıklarını söyledi. Aldıkları tedbirlerin korku oluşturmaması noktasında vatandaşlarını her fırsatta uyardıklarını vurgulayan Gürkan, “Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşımızın yanında olduğumuzu sürekli belirttik. Herkesin evine ekmek gönderilecektir açıklamalarını yaptık. Hatta hafta sonuna mahsus olmak üzere 50 kuruş gibi bir rakam belirledik ve 250 bin civarında vatandaşımıza ekmek gönderdik” dedi.

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