7 Ocak’ta başlayan ve 16 Ocak’a kadar sürecek yılın ilk tatbikatı Denizkurdu l-2024’te bugün seçkin gözlemci günü Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilecek. Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla icra edilen tatbikata 10 gemi, 7 denizaltı, 34 uçak, 22 helikopter, 22 İHA ile 5’er SAT ile SAS timlerinin de olduğu 17 bin personel iştirak ediyor. Tatbikatta envanterdeki tüm sistemlerle Mavi Vatan provası yapılıyor. Öte yandan tatbikatta Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Bahadır Canbulat dalış eğitimi esnasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.