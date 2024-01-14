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Mavi Vatan’da gövde gösterisi

Türkiye’nin en büyük deniz tatbikatlarından Denizkurdu-1 Tatbikatı basın günü ile devam etti.

Canberk Doğan
04:00 - 14/01/2024 Pazar
Güncelleme: 05:55 - 14/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Mavi Vatan'da gerçekleştirilen tatbikat.
Mavi Vatan'da gerçekleştirilen tatbikat.

16 Ocak’ta bitecek olan tatbikatın basın gününde Rusya, Çin ve Almanya başta olmak üzere 24 ülkeden 28 ataşe katıldı. Aksaz açıklarında icra edilen tatbikatta mayın karşı tedbirleri harekâtı, amfibi harekat, denizaltı savunma harbi ve su üstü harbi temel deniz harekât nevilerini ve seyir/gemicilik uygulamalarını kapsayan faaliyetler yapıldı. Tatbikatı, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız da takip etti. Günün sonunda hava deniz ve deniz unsurlarından 30 gemi, 4 denizaltı, 15 uçak ve helikopter ile tören geçişi yapıldı. 49 sistemin yer aldığı geçit kalyon nizamında yapıldı.


#Mavi Vatan
#tatbikat
#deniz
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