Mavi Vatan’da gövde gösterisi

16 Ocak’ta bitecek olan tatbikatın basın gününde Rusya, Çin ve Almanya başta olmak üzere 24 ülkeden 28 ataşe katıldı. Aksaz açıklarında icra edilen tatbikatta mayın karşı tedbirleri harekâtı, amfibi harekat, denizaltı savunma harbi ve su üstü harbi temel deniz harekât nevilerini ve seyir/gemicilik uygulamalarını kapsayan faaliyetler yapıldı. Tatbikatı, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız da takip etti. Günün sonunda hava deniz ve deniz unsurlarından 30 gemi, 4 denizaltı, 15 uçak ve helikopter ile tören geçişi yapıldı. 49 sistemin yer aldığı geçit kalyon nizamında yapıldı.