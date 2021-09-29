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ANKARA

Mayınlara dikkat

46 bin mayının temizlendiği Türkiye-İran sınırında ikinci aşamada 80 bin mayın daha temizlenecek. Afgan göç dalgası gündemdeyken uzmanlar bu projeye temkinli. Ottawa Sözleşmesi’ne atılan imzanın gözden geçirilmesini isteyen Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, “Irak ve Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesinden sonra, başta göç olmak üzere başımıza gelenleri düşündükçe, bu iş hayra alamet değil” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mayınlara dikkat
Uzmanlar projeye temkinli yaklaşıyor.

Avrupa’ya yönelen göç rotasının tam ortasında yer alan Türkiye, İran sınırındaki 80 bin kara mayınının temizlenmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 4,2 milyon metrekare alanda bulunan antipersonel mayınları, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) tarafından temizlenecek. Avrupa Birliği’nin finanse edeceği proje için AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Iğdır’a geldi. Ottawa Sözleşmesi kapsamında yürütülen projenin birinci etabında 18 milyon Euro harcandığını ve 46 bin antipersonel kara mayınının temizlendiğini aktaran Meyer-Landrut, “İkinci aşamada 80 bin kara mayınının temizlenmesi hedefleniyor. Projenin toplam tutarı 36 milyon Euro” dedi.

Cihat Yaycı
Cihat Yaycı

Bağdat’ta sıra dışı buluşmalar
DÜNYA
Bağdat’ta sıra dışı buluşmalar

SÖZLEŞME İPTAL EDİLSİN

  • Uzmanlar ise projeye temkinli. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, “Irak ve Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesinden sonra başta göç olmak üzere başımıza gelenleri düşündükçe bu iş hayra alamet değil” dedi. Türkiye’nin Ottawa Sözleşmesi’ne katılmasına ilişkin yasanın 12 Mart 2003’te TBMM’de kabul edildiğini aktaran Yaycı, yaklaşık 50 milyon kara mayını bulunan ABD, Rusya, Hindistan, Pakistan, İsrail, Çin ve Suriye’nin taraf olmadığı sözleşmenin günümüz güvenlik ortamı ve gerekçeleri ile tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi: “Ciddi sınır ihtilafları yaşayan hiçbir devlet imzalamamış. Irak’ın, İran’ın, Suriye’nin kuzeyinde PKK ve düzensiz göç sorunuyla uğraşan Türkiye imzalamıştır. Bu imzanın tekrar gözden geçirilmesi ve bu süreçte mayın temizleme çalışmalarının durdurulması gerektiğini düşünüyorum.”

İran sınırında zorlu görev: 4 bin 784 mayın tespit ederek imha edildi
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Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla örülen modüler duvar çalışmaları devam ederken, Ankara Jandarma İstihkam Komutanlığına bağlı Özel Mayın Arama ve Temizleme (ÖMAT) Tabur Komutanlığı ekipleri, İran sınırı boyunca mayınlı sahada zorlu bir çalışma yürütüyor.
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Sınır hattında birinci ve ikinci etaplarda aralıksız şekilde duvar örme çalışmaları yürütülürken, bir taraftan da çalışmaların daha da güvenli yapılması amacıyla özel ekiplerce, bölgedeki mayınlar temizleniyor.
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112 sağlık ekiplerinin eşlik ettiği 13’er kişilik 8 ÖMAT timi, sınır ve iç güvenlik bölgelerine çıkarak, özel kıyafetlerini giyip, mayın arama ve imha çalışmaları yürütüyor.
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Sınır hattında özverili bir çalışma yürüten ekipler, mayınlı sahada ilk etapta keşif yapıyor.
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Mayınları tespit eden ekipler, daha sonra titiz çalışmanın sonucunda mayını emniyetli bir şekilde etkisiz hale getiriyor.
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Mayınlar dedektör ve mayın arama köpekleri marifetiyle tespit edilerek elle müdahaleyle etkisiz hale getiriliyor.
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Daha sonra emniyetli bir şekilde imhası gerçekleştiriliyor.
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Hassas burunlu mayın arama köpekleri de sahada destek amaçlı kullanılıyor.
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Gömülü mayınları anında tespit eden hassas burunlu mayın arama köpekleri, ekiplere büyük bir destek sağlıyor.
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Sınır hattında görevli jandarma ÖMAT timleri, Van - İran sınır hattındaki çalışmalarında şu ana kadar 4 bin 784 mayın tespit ederek imha etti.
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Ekipler, sınır hattında yaklaşık 77 bin 769 metrekarelik alanı tarayarak temizledi.
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Öte yandan Hatay, Iğdır ve Ağrı sınır hattında da daha önce görev alan ekipler, şu ana kadar yaklaşık 40 bin mayını imha ederek modüler duvar örme faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağladı.
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İran sınırında zorlu görev: 4 bin 784 mayın tespit ederek imha edildi
Van'ın İran sınırında devam eden modüler duvar örme ve hendek kazma çalışmalarının daha güvenli yürütülebilmesi için mayınlı sahada, zorlu temizlik faaliyeti yürütülüyor. Sınır hattında görevli jandarma ÖMAT timleri, Van - İran sınır hattındaki çalışmalarında şu ana kadar 4 bin 784 mayın tespit ederek imha etti.
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