​Mayınlara dikkat

Avrupa’ya yönelen göç rotasının tam ortasında yer alan Türkiye, İran sınırındaki 80 bin kara mayınının temizlenmesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 4,2 milyon metrekare alanda bulunan antipersonel mayınları, BM Kalkınma Programı (UNDP) ve Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) tarafından temizlenecek. Avrupa Birliği’nin finanse edeceği proje için AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet Iğdır’a geldi. Ottawa Sözleşmesi kapsamında yürütülen projenin birinci etabında 18 milyon Euro harcandığını ve 46 bin antipersonel kara mayınının temizlendiğini aktaran Meyer-Landrut, “İkinci aşamada 80 bin kara mayınının temizlenmesi hedefleniyor. Projenin toplam tutarı 36 milyon Euro” dedi.

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Cihat Yaycı

DÜNYA Bağdat’ta sıra dışı buluşmalar

SÖZLEŞME İPTAL EDİLSİN

Uzmanlar ise projeye temkinli. Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, “Irak ve Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesinden sonra başta göç olmak üzere başımıza gelenleri düşündükçe bu iş hayra alamet değil” dedi. Türkiye’nin Ottawa Sözleşmesi’ne katılmasına ilişkin yasanın 12 Mart 2003’te TBMM’de kabul edildiğini aktaran Yaycı, yaklaşık 50 milyon kara mayını bulunan ABD, Rusya, Hindistan, Pakistan, İsrail, Çin ve Suriye’nin taraf olmadığı sözleşmenin günümüz güvenlik ortamı ve gerekçeleri ile tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi: “Ciddi sınır ihtilafları yaşayan hiçbir devlet imzalamamış. Irak’ın, İran’ın, Suriye’nin kuzeyinde PKK ve düzensiz göç sorunuyla uğraşan Türkiye imzalamıştır. Bu imzanın tekrar gözden geçirilmesi ve bu süreçte mayın temizleme çalışmalarının durdurulması gerektiğini düşünüyorum.”