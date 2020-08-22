Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MEB duyurdu Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine diploma imkanı
EĞİTİM

MEB duyurdu: Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine diploma imkanı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekler" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine diploma imkanı.
Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine diploma imkanı.

Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki eğitim merkezlerine gönderilen yönerge ile ustalık ve kalfalık belgesi almış veya mesleki eğitim merkezinde okumaya devam eden fakat diploma programına dahil olmayan kişiler, telafi dersler ile meslek lisesi diploması sahibi olabilecekler.

MEB: Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitime devam edecek
GÜNDEM
MEB: Kronik hastalığı olan lise öğrencileri uzaktan eğitime devam edecek

Beklenen karar çıktı

Binlerce ortaokul mezunu kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olan vatandaşın beklediği karar çıktı. Mesleki eğitim merkezleri tarafından verilen lise diploması şartları daha da genişletildi. Mesleki Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişiler artık telafi dersler ile lise diploması alabilecekler.

MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için "yaz okulu" kararı
GÜNDEM
MEB'den okul öncesi eğitim kurumları için "yaz okulu" kararı
  • Bunun yanı sıra bu merkezlerde okuyan ve 11'inci, 12'inci sınıftaki diploma programına dahil olmayan öğrenciler de fark derslerini alarak meslek lisesi diploması almaya hak kazanacaklar. Ayrıca dışarıdan ustalık kalfalık sınavına girmiş ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu kişiler de diploma programına dahil olarak diploma alabilecekler.

Uzaktan eğitime yüzde 100 erişim: Milli Eğitim Bakanlığı salgın nedeniyle aynı formülde devam edecek
GÜNDEM
Uzaktan eğitime yüzde 100 erişim: Milli Eğitim Bakanlığı salgın nedeniyle aynı formülde devam edecek
Abone Ol Google News
Trabzonspora savaşçı orta saha

Trabzonspor'a
'savaşçı' orta saha

Sosa'nın ayrılışı sonrasında Brezilyalı futbolcu transfer edildi.
Haliç yavaş yavaş ölüyor

Haliç yavaş yavaş ölüyor

Deniz suyu siyaha büründü, kıyı kesimlerinde çöpler birikti.
Doğal gazda indirim sinyali

Doğal gazda indirim sinyali

Enerji ​Bakanı Dönmez, detayları tek tek açıkladı.
Haftaya açıklanacak

Haftaya açıklanacak

​ÖSYM Başkanı Aygün'den milyonlarca adayı ilgilendiren duyuru.
Bir terör eylemidir

Bir terör eylemidir

Adalet Bakanı Gül'den 'kadın cinayetleri'ne dair önemli açıklamalar.
Türkiye'nin gururu<br>kritik bir eşiği daha tamamladı

Türkiye'nin gururu
kritik bir eşiği daha tamamladı

​AKINCI TİHA, bir testinde daha başarılı oldu .
İnşallah size de nasip olur

İnşallah size de nasip olur

​Doğal gaz müjdesini hazmedemeyenlere Çelik'ten cevap.
Vicdansız baba

Vicdansız baba

​Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü.
'Fay Yasası'<br>zaruretini değerlendirdik

'Fay Yasası'
zaruretini değerlendirdik

​İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar.
Dünyanın gözü Türkiye'de

Dünyanın gözü Türkiye'de

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi yabancı basında büyük yankı buldu.
Yine aynı manzara

Yine aynı manzara

İstanbul'da yüzen kulüplerde korona partileri hız kesmiyor.
10 günde 500 bin <br>kişi hayatını kaybetti

10 günde 500 bin
kişi hayatını kaybetti

Dünya tarihinde ölü sayıları ile unutulmaz olan doğa olayları.
Efsane isim isyan etti

Efsane isim isyan etti

​F.Bahçe'ye imza atan Sosa'ya Arjantin'den tepki.
Türkiye'nin enerji çağı

Türkiye'nin enerji çağı

​Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik.
Kalkınma ateşi Sakarya'dan

Kalkınma ateşi Sakarya'dan

​Türkiye ekonomisi için bir devrin başlangıcı.
Artık hepsi garantili

Artık hepsi garantili

​İkinci el cep telefonu ve tabletlerde yeni dönem.
Alev alev yandı

Alev alev yandı

​Adana'da geri dönüşüm fabrikasındaki yangın büyük hasara yol açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.