Gündem MEB, FETÖ için hayati önemdeydi
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

MEB, FETÖ için hayati önemdeydi

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından ihraç edilen öğretmen Yusuf T.’nin, idare mahkemesine açtığı davaya Milli Eğitim Bakanlığı’nın gönderdiği savunma dikkat çekti.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ üyelerinin sadakatinin devlete değil örgüte olduğu kaydedilen savunmada, “MEB, örgüt için hayati önem taşımaktaydı” ifadelerine yer verildi.

DERSHANE CAN DAMARIYDI

MEB’in gönderdiği savunmada, FETÖ’nün eğitim faaliyetleri de anlatıldı. Özellikle dershanelerin örgütün eğitim yapılanmasındaki en hayati kurum olduğuna işaret edilirken, “FETÖ, çalışma sistemindeki can damarını dershanelerin kapanmasıyla kaybetmiştir” ifadeleri kullanıldı.

FETÖ’nün diğer eğitim faaliyetlerinin özel okullar, yurtlar ve üniversiteler olduğu kaydedilen savunmada, örgütün eğitim faaliyetlerinden yıllık ortalama 11.1 milyar TL gelir elde ettiği aktarıldı.

EN ÖNEMLİ KAYNAK

Devlette görev yapan kamu görevlilerinin, günümüzde insanlığın karşı karşıya kaldığı en önemli tehditler arasında yer alan terör örgütleri ile iltisaklı ve irtibatlı olmalarının hiçbir şekilde kabul edilemeyeceği belirtilirken, “MEB’in örgüt için hayati önem taşıyan bir kurum statüsünde bulunduğu ve MEB faaliyetlerini kontrol etmenin örgüt için vazgeçilmez bir amaç olduğu tartışmasızdır” denildi.

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