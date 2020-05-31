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EĞİTİM

MEB, özel kreş ve anaokullarında uygulanacak kuralları açıkladı

Mili Eğitim Bakanlığı (MEB), yarın açılacak okul öncesi özel eğitim kurumlarında koronavirüs salgını nedeniyle uyulması gereken kuralları açıkladı. Buna göre, okullarda sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek, kullanılan mekanlar 40 dakikada bir havalandırılacak ve sınıflarda normal kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunacak. Ayrıca veliler zorunlu haller dışında okula giremeyecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı okul öncesi özel eğitim kurumları, yarından itibaren eğitime ve yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel etkinliklere başlayacak.

  • Bakanlık, açılacak kurumlarda çocukların, öğretmenlerin, velilerin ve toplumun sağlığı için hijyen ile ilgili uyulması gereken kuralları belirledi ve ilgililerle paylaştı.

40 dakika havalandırılacak

Buna göre, okullarda her alanda sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Sosyal mesafe kuralları, öğrencilere oyunlarla öğretilecek. Kullanılacak mekanlar doğal yöntemle, 40 dakikada bir havalandırılacak.

  • Sınıflarda normal kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunması sağlanacak. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek işaretlenecek. Veliler zorunlu haller dışında okula giremeyecek, çocuklarını bırakıp ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul girişine belirleyici işaretler konulacak.
Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda el dezenfektanı sayısı artırılacak, öğrencilerin uyku saatlerinde kampet ya da yataklarının arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılacak.

Personelin ateşi ölçülerek kayıt altına alınacak

Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanacak ve maskelerini düzenli aralıklarla yenileyecek. Okula girerken personelin ateşi ölçülerek kayıt altına alınacak. Personelin okul içinde ve dışında giydikleri kıyafetler farklı olacak. Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için şubelere göre farklı saatler belirlenecek.

  • Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere temizliği günde en az iki kez yapılacak, taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanacak. Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların tıbbi maske takmaları sağlanacak.

Yemekhane görevlileri de yine hijyen kurallarına en üst düzeyde riayet edecek. Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gidecek, aynı masada en az 1 metre mesafe ile oturacak.

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